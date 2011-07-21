سه بازیکن تیم فوتبال استقلال قراردادشان را ثبت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عزیززاده مدافع پیشین تیم های فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان که فصل گذشته را در رقابتهای لیگ دسته اول در تیم شهرداری بندرعباس سپری کرد ظهر امروز پنجشنبه با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قراردادش را با آبی پوشان به ثبت رساند.

از سوی دیگر پژمان منتظری و مولایی نیز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قراردادشان را با استقلال برای حضور در یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر به ثبت رساندند. استقلال در نخستین دیدار فصل جدید رقابتهای لیگ برتر روز 12 مرداد به مصاف سپاهان خواهد رفت.