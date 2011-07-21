به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین المللی بسکتبال پرتغال با حضور چهار تیم از روز جمعه در شهر "گیمارش" ایالت پورتور آغاز می شود. به همین منظور تیم ملی بسکتبال کشورمان که به منظور برگزاری دو دیدار تدارکاتی عازم مجارستان شده بود عصر امروز پنجشنبه (به وقت محلی) این کشور را به مقصد پرتغال ترک کرد تا در تورنمنت بین المللی این کشور شرکت کند.

آنگولا و رومانی دیگر تیم های شرکت کننده در تورنمنت بین المللی پرتغال هستند. تیم ملی بسکتبال ایران نخستین دیدار خود در این تورنمنت را مقابل آنگولا برگزار می کند. برنامه کامل تورنمنت بین المللی بسکتبال پرتغال به شرح زیر است:

جمعه 31 تیرماه:

* ایران - آنگولا

* پرتغال - رومانی

شنبه اول مردادماه:

* ایران - رومانی

* پرتغال - آنگولا

یکشنبه 2 مردادماه:

* ایران - پرتغال

* رومانی - آنگولا

تیم ملی بسکتبال پس از پایان دیدارهای خود در تورنمنت بین‎المللی پرتغال تا 6 مردادماه به تمریناتش در ایالت پورتور ادامه می‎دهد سپس به ایران باز می‎گردد. مسئولان تیم ملی متقاضی برگزاری یک دیدار دیگر در پرتغال هستند. از طرفی مسئولان تیم آنگولا متقاضی برگزاری یک دیدار دیگر با ایران شده‎اند. بر این اساس با هماهنگی مسئولان فدراسیون بسکتبال پرتغال که میزبان تیم‏‎های ایران و آنگولا هستند این دو تیم پس از اتمام تورنمنت بین‎المللی دیدار دوباره با یکدیگر خواهند داشت.