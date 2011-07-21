همایش بزرگ روحانیت تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر همایش بزرگ روحانیت تهران روز پنجشنبه با حضور آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و اعضای شورای مرکزی این تشکل روحانی در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

بنا بر این گزارش در این همایش حجج اسلام ناصحی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز ، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه ، تقوی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی به اهمیت و نقش روحانیت در انقلاب اسلامی پرداختند و سپس آیت الله مهدوی کنی به عنوان سخنران ویژه در این همایش بر وحدت و همدلی در جریان اصولگرایی تاکید کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.