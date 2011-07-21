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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

با حضور رئیس مجلس خبرگان؛

همایش بزرگ روحانیت تهران برگزار شد

همایش بزرگ روحانیت تهران برگزار شد

همایش بزرگ روحانیت تهران با حضور آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری امروز در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر همایش بزرگ روحانیت تهران روز پنجشنبه با حضور آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و اعضای شورای مرکزی این تشکل روحانی در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

بنا بر این گزارش در این همایش حجج اسلام ناصحی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز ، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه ، تقوی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی به اهمیت و نقش روحانیت در انقلاب اسلامی پرداختند و سپس آیت الله مهدوی کنی به عنوان سخنران ویژه در این همایش بر وحدت و همدلی در جریان اصولگرایی تاکید کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1363990

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