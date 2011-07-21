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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

گرزین:

اجرای طرح همگام با قرآن در 84 مدرسه گلستان

اجرای طرح همگام با قرآن در 84 مدرسه گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول راهنمایی اداره کل آموزش و پرورش گلستان گفت: هم اکنون طرح همگام با قرآن در 84 آموزشگاه استان در حال اجراست و امیدواریم در سال جدید کل مدارس راهنمایی استان زیر پوشش این طرح قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین ظهر پنجشبه در همایش طرح همگام با قرآن در گرگان افزود: طرح همگام با قرآن از سال تحصیلی 89-88 در شش مدرسه هر شهرستان شروع شد و در سال 90-89 به دوازده مدرسه ارتقاء یافت.

کارشناس مسئول راهنمایی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: از وظایف نظام تعلیم و تربیت آشنا سازی و بهره گیری دانش آموزان از قرآن کریم در زندگی است و این در شرایطی است که در پی منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مهجوریت قرآن کریم ، افکار و اندیشه های برنامه ریزان را در آموزش و پرورش به سوی توسعه و تقویت برنامه ها و فعالیت قرآنی سوق داده است.

منصور عتیقی معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: در پی احیاء معاونت پرورشی، آموزش راهنمایی در بسیاری از برنامه های پرورشی پیشگام بود و طرح همگام با قرآن یکی از این برنامه هاست که قبل از شروع به کار مدارس قرآن آغاز شده بود.
 
وی در ادامه اظهار داشت: داشتن یک برنامه راه بردی جهت اجرای هرچه بهتر این طرح ضروری است و باید برای تبدیل فضاها به فضای قرآنی، طرح هایی با فراوردهای انبوه، قابلیت اجرا و تأثیر گذار داشته باشیم.
کد مطلب 1363991

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