اجرای طرح همگام با قرآن در 84 مدرسه گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین ظهر پنجشبه در همایش طرح همگام با قرآن در گرگان افزود: طرح همگام با قرآن از سال تحصیلی 89-88 در شش مدرسه هر شهرستان شروع شد و در سال 90-89 به دوازده مدرسه ارتقاء یافت.

کارشناس مسئول راهنمایی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: از وظایف نظام تعلیم و تربیت آشنا سازی و بهره گیری دانش آموزان از قرآن کریم در زندگی است و این در شرایطی است که در پی منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مهجوریت قرآن کریم ، افکار و اندیشه های برنامه ریزان را در آموزش و پرورش به سوی توسعه و تقویت برنامه ها و فعالیت قرآنی سوق داده است.



منصور عتیقی معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: در پی احیاء معاونت پرورشی، آموزش راهنمایی در بسیاری از برنامه های پرورشی پیشگام بود و طرح همگام با قرآن یکی از این برنامه هاست که قبل از شروع به کار مدارس قرآن آغاز شده بود.



وی در ادامه اظهار داشت: داشتن یک برنامه راه بردی جهت اجرای هرچه بهتر این طرح ضروری است و باید برای تبدیل فضاها به فضای قرآنی، طرح هایی با فراوردهای انبوه، قابلیت اجرا و تأثیر گذار داشته باشیم.