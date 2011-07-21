انجمن فیلمسازان و بازیگران البرز راه اندازی شد

ابراهیم گله دارزاده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این انجمن براساس یک ضرورت ونیازصورت گرفت و باتوجه به اینکه سایر انجمنها فعالیتهای تخصصی خود مشغولند به همین دلیل به پیشنهاد گروهی از هنرمندان این تشکل ایجاد شد.

وی حضور جمع کثیری از برنامه سازان، سینماگران و فعالان تلویزیون و هنروران استان را از دیگر دلایل شکل گیری انجمن فیلم سازان و بازیگران البرز دانست و افزود: پیش از تشکیل استان البرز نیز این نیاز حس شده بود و با شکل گیری این استان انجمن فیلمسازان و بازیگران فعالیتهای خود را تحت یک تشکل هنری آغاز کردند.

گله دارزاده حمایت از هنرمندان پیشکسوت و ورود به حوزه آموزش ، پژوهش، کارهای تولیدی،و برگزاری نشست­های تخصصی را از جمله برنامه های این انجمن معرفی و عنوان کرد: این هنرمندان دغدغه های بسیاری دارند که باید برای رفع آن اقدامات لازم صورت گیرد.

وی گفت: بی شک استان البرز بعد از شکل گیری به هنرمندانش نیازخواهد داشت تا بتواند در آینده با توسعه تولیدات تلویزیونی و حتی سینمایی انتظارات کل استان را برطرف کرده و درجهت صادرات فرهنگ تصویری به سایر استانها گام بردارد.

وی در ادامه یادآورشد: تشکیل یک استان پرداخت فرهنگی و هنری به هویت جمعی ماست وتنها محدوده جغرافیایی و صنعتی برای انسانها نیست. تعیین هویت البرز وظیفه هنرمندان و فرهنگیان است به همین خاطر توسعه در هر زمینه وظیفه اداره کل ارشاد است و باید ازچنین تشکلهایی حمایت کند.

معاون هنری و سینمائی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی در پایان گفت: این مهم نیز با استان شدن تولیدات خاص و بومی می خواهد که تشکیل انجمن فیلمسازان و بازیگران استان البرز راهی است که نیازهای این مرکز را رفع می کند.