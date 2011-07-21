صدر نشین لیگ دسته یک فوتبال مازندران زمین گیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم چالاک آمل در هفته دهم رقابتهای فوتبال دسته یک باشگاه های مازندران پیش از ظهر پنجشنبه در مجتمع ورزشی شهدای لیتکوه آمل به مصاف تیم صدرنشین شهدای لاویج نوررفت و میهمان مدعی خود را با نتیجه پرگل سه بریک با شکست بدرقه کرد.

تیم چالاک که به دنبال تغییرات گسترده در کادر فنی خود و با آمدن مجید شاکری به عنوان سر مربی جدید در این دیدار خانگی جان تازه ای گرفته بود، تماشاگران خانگی خود را راضی به خانه فرستاد.

برای تیم چالاک آمل در این دیدار خانگی پیمان مرتضوی در دقایق 20 و47 و ایمان صادق زاده دردقیقه 30 نیمه اول گلزنی کردند. تک گل تیم میهمان هم در نیمه اول به ثمر رسید.

تیم چالاک آمل با این پیروزی روحیه بخش خود هشت امتیازی شد و دو پله در جدول رده بندی صعود خواهد کرد.

تیم شهدای لاویج نور با وجود این شکست همچنان با 24 امتیاز در صدر جدول رده بندی رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های مازندران باقی ماند.

رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های مازندران با حضور 13 تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

با برگزاری دو بازی در هفته آینده، تیم ها به تعطیلات نیم فصل خواهند رفت.

دو تیم برتر این مسابقات به لیگ برترفوتبال باشگاه های مازندران صعود و دو تیم انتهای جدول به رقابتهای لیگ دسته سوم این استان سقوط خواهند کرد.