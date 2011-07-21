حضور 7 خوشنویس طراز اول کشوری در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، استاد غلامحسین امیرخانی ظهر پنج شنبه در همایش خوشنویسی البرز اظهار داشت: استان البرز هفت تن از خوشنویسان طراز اول کشوری را در خود جای داده است.

وی ادامه داد: استان البرز دارای استادان برجسته ای در رشته خوشنویسی است و هنرمندان خوشنویسی برجسته ای در این استان ساکن هستند.

این استاد برجسته خوشنویسی گفت: حضور هفت تن از استادان برتر خوشنویسی کشور، وجود مسئولان هنر دوست استانی و همچنین هنرجویانی که به این رشته عشق می ورزند بخشی از این سرمایه های عظیم استان البرز در این رشته هنری است.



امیر خانی اظهار داشت: مقوله فرهنگ و هنر محصول گذشت زمان است و ممکن است سالیان متمادی بگذرد که یک موضوع به هنری ماندگار تبدیل شود.

خوشنویسی هنر پیونده دهنده ادبیات با فرهنگ اصیل ایرانی



وی در ادامه از مشارکت بیشتر مسئولان فرهنگی استان البرز با هنرمندان خوشنویس به عنوان یکی از اهداف عمده برگزاری این همایش نام برد و افزود: خوشنویسی به عنوان هنر پیوند دهنده ادبیات با فرهنگ اصیل ایرانی نیازمند حمایت بیشتر مسئولان کشوری و استانی است.

رئیس انجمن خوشنویسان کشور تصریح کرد: خوشنویسی به عنوان هنری خاموش روحی متعالی را در خود جای داده است که تعالی جسم و ذهن هنرمند را به دنبال دارد.



امیرخانی سپری کردن شش مرحله تلاش، یادگیری تکنیک، پختگی، مهارت، رسیدن به نقطه هنر و حصول صفای باطن را برای رسیدن به نقطه کمال در این رشته را ضروری دانست و گفت: رسیدن به صفای باطن به عنوان آخرین مرحله از کمال در این رشته نیازمند سپری کردن سالیان متمادی و رسیدن هنرجو به مقام واقعی هنرمندی است.



وی در پایان برگزاری این همایش و نمایشگاه را مقدمه ای برای تشویق بیشتر مردم جهت شناخت هنر متعالی خوشنویسی دانست و از حمایت ارشاد البرز برای برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم قدردانی کرد.