ترکیب تیم والیبال پیکان کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسینی، مهدی بازارگرد، حمزه زرینی، علیرضا نادی و علی حسینی که همراه با تیم ملی والیبال به منظور شرکت در رقابت‎های زیر گروه لیگ جهانی و تورنمنت بین‎المللی در چین به سر می‎برند، امروز پنجشنبه به ترکیب تیم پیکان دراندونزی ملحق شدند.

"جان ابی شدی" هم بازیکن لبنانی است که به فاصله چند ساعت پس از مسافران چین از تهران به اردوی تیم پیکان در اندونزی ملحق شد و ترکیب 12 نفره این تیم را در فاصله دو روز مانده به شرکت در رقابت‎های باشگاه‎های آسیا کامل کرد.

ترکیب پیکان در حالی امروز کامل شد که این تیم جمعه گذشته با در اختیار داشتن تنها 6 بازیکن عازم محل برگزاری مسابقات باشگاه‎های آسیا شده بود. علیرضا بهبودی، رضا صفایی، آرش صادقیانی، ادریس دانشور، ولی نورمحمدی و حسام بخششی بازیکنانی بودند که ترکیب شش نفره پیکان را در سفر به اندونزی تشکیل دادند.

بیست و دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا از روز شنبه با حضور 11 تیم در پالمبانگ اندونزی آغاز می‎شود. پیکان مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‎هاست.