ترکیب تیم والیبال پیکان کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسینی، مهدی بازارگرد، حمزه زرینی، علیرضا نادی و علی حسینی که همراه با تیم ملی والیبال به منظور شرکت در رقابتهای زیر گروه لیگ جهانی و تورنمنت بینالمللی در چین به سر میبرند، امروز پنجشنبه به ترکیب تیم پیکان دراندونزی ملحق شدند.
"جان ابی شدی" هم بازیکن لبنانی است که به فاصله چند ساعت پس از مسافران چین از تهران به اردوی تیم پیکان در اندونزی ملحق شد و ترکیب 12 نفره این تیم را در فاصله دو روز مانده به شرکت در رقابتهای باشگاههای آسیا کامل کرد.
ترکیب پیکان در حالی امروز کامل شد که این تیم جمعه گذشته با در اختیار داشتن تنها 6 بازیکن عازم محل برگزاری مسابقات باشگاههای آسیا شده بود. علیرضا بهبودی، رضا صفایی، آرش صادقیانی، ادریس دانشور، ولی نورمحمدی و حسام بخششی بازیکنانی بودند که ترکیب شش نفره پیکان را در سفر به اندونزی تشکیل دادند.
بیست و دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا از روز شنبه با حضور 11 تیم در پالمبانگ اندونزی آغاز میشود. پیکان مدافع عنوان قهرمانی این رقابتهاست.
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