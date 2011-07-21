خبرگزاری مهر رسانه فعال در حوزه تأمین اجتماعی شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تامین اجتماعی و مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قم قبل از ظهر پنج شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در قم، خبرگزاری مهر را به عنوان رسانه فعال استان در حوزه پوشش اخبار سازمان تأمین اجتماعی معرفی کردند و با اهداء لوح سپاس از عملکرد این رسانه در سال 89 تقدیر به عمل آمد.



در این لوح تقدیر با تبریک سالروز خجسته میلاد موعود حضرت صاحب الامر(عج) و گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی که از 25 الی 31 تیرماه است، خبرگزاری مهر در قم به عنوان رسانه فعال در حوزه تامین اجتماعی در سال 89 معرفی و از زحمات خبرنگاران این رسانه تقدیر شده است.



در ادامه لوح سپاس آمده است: امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) بتوانیم خدمتگزارن شایسته ای برای مردم شریف استان قم باشیم.

در این دیدار مدیر کل تامین اجتماعی قم و همچنین مدیر درمان تامین اجتماعی استان در خصوص عملکرد و دغدغه‌های سازمان تامین اجتماعی استان سخن گفتند.



مدیرکل تامین اجتماعی قم هدف خود را از این دیدار، قدردانی از فعالیت‌های خبرگزاری مهر در انعکاس اخبار مرتبط با تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود: خبرگزاری مهر در انتقال اخبار و مفاهیم عملکرد بسیار خوبی داشته است و با ظرافت خاصی در مسائل و مشکلات شهر ورود پیدا می‌کند.



سید مجتبی موسوی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی قم دارای دغدغه‌های متفاوتی است که نیازمند اطلاع رسانی مناسب است، اظهار داشت: در بحث تأمین اجتماعی باید اطلاع رسانی و همچنین شفاف سازی به خوبی صورت گیرد و در این زمینه نیز باید بدون تعارف فعالیت کرد.