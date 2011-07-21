ثبت نام از متقاضیان مشاغل خانگی بخش کشاورزی در 29 رشته کاری

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کتانفروش ظهر پنج شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: از مجموع 214 رشته شغلی مصوب شورای عالی اشتغال کشور در قالب مشاغل خانگی 39 رشته کاری در بخش کشاورزی قرار دارد.

وی ادامه داد: رشته های کاری موجود در بخش کشاورزی مشاغل خانگی 11 رشته در حوزه تولیدی و 28 رشته در حوزه خدماتی و صنعتی قرار دارد.

وی یادآور شد: از مجموع 31 رشته کاری سهم بخش کشاورزی کشور از مشاغل خانگی بستر لازم برای اجرایی شدن 29 رشته در بخش کشاورزی استان مرکزی مهیاست.

کتانفروش بیان داشت: متقاضیان فعالیت در حوزه مشاغل خانگی باید از طریق مراجعه به سامانه ثبت نام از متقاضیان مشاغل خانگی یا مراجعه به ادارات تابعه جهاد کشاورزی در شهرستان ها نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام کنند.

وی با اشاره به آغاز کار ثبت نام از متقاضیان مشاغل خانگی طی یک ماه گذشته گفت: تا کنون 900 متقاضی دریافت تسهیلات مشاغل خانگی بخش کشاورزی در سطح استان مرکزی ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: بخش عمده ای از تعهدات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در حوزه اشتغال امسال در قالب مشاغل خانگی محقق می شود.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی یادآور شد: حذف هزینه های خرید و اجاره کارگاه، استفاده از نیروی کار سایر اعضا خانواده، امکان انتقال تجارب در خانواده، کمک به تولید کنندگان در بازاریابی محصولات و بهره مندی از پشنوانه های قانونی از مزایای طرح مشاغل خانگی است.

وی سهم استان مرکزی از مجموع مشاغل خانگی کشور را 10 هزار شغل برشمرد و گفت: 65 درصد از این تعداد شغل خانگی باید از ماهیت مشاغل پشتیبان برخوردار باشند.