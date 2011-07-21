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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

پورمحمدی:

استقبال اصولگرایان از منشور/ دشمن از روزنه تفرقه سوءاستفاده می کند

استقبال اصولگرایان از منشور/ دشمن از روزنه تفرقه سوءاستفاده می کند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه جامعتین بر اساس وحدت اصولگرایان فعالیت می کند خاطرنشان کرد: البته منشور اصولگرایی با استقبال اصولگرایان مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی پورمحمدی در همایش بزرگ روحانیت تهران که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد با اشاره به تعامل و همکاری جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین افزود: خوشبختانه جامعتین تاکنون تعامل و همکاری خوبی با هم داشته اند که این همکاری منجر به انتشار منشور اصولگرایی شد.

وی خاطرنشان کرد: این منشور با استقبال اصولگرایان مواجه شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور وحدت و اتحاد را امری لازم و ضروری اعلام کرد و افزود: دشمن همواره از روزنه تفرقه سواستفاده می کند از این رو جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) با تشکیل کمیته ای مشترک در جهت وحدت و اتحاد ایفای نقش کردند.

وی ادامه داد: فعالیت این کمیته منجر به بیانیه 8 ماده ای شد که پس از آن منشور اصولگرایی به امضای رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز رسید.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در ادامه سخنانش به فتنه 88 اشاره کرد و افزود: حوادث سال 88 هزینه های سنگینی را برای ما بوجود آورد اما خوشبختانه با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری این فتنه خنثی شد.

وی گفت: البته فتنه88 هشدار جدی ای بود تا ما دقت بیشتری را به حوادث و رویدادهای کشور داشته باشیم.

کد مطلب 1364024

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