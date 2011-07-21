استقبال اصولگرایان از منشور/ دشمن از روزنه تفرقه سوءاستفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی پورمحمدی در همایش بزرگ روحانیت تهران که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد با اشاره به تعامل و همکاری جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین افزود: خوشبختانه جامعتین تاکنون تعامل و همکاری خوبی با هم داشته اند که این همکاری منجر به انتشار منشور اصولگرایی شد.

وی خاطرنشان کرد: این منشور با استقبال اصولگرایان مواجه شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور وحدت و اتحاد را امری لازم و ضروری اعلام کرد و افزود: دشمن همواره از روزنه تفرقه سواستفاده می کند از این رو جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) با تشکیل کمیته ای مشترک در جهت وحدت و اتحاد ایفای نقش کردند.

وی ادامه داد: فعالیت این کمیته منجر به بیانیه 8 ماده ای شد که پس از آن منشور اصولگرایی به امضای رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز رسید.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در ادامه سخنانش به فتنه 88 اشاره کرد و افزود: حوادث سال 88 هزینه های سنگینی را برای ما بوجود آورد اما خوشبختانه با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری این فتنه خنثی شد.

وی گفت: البته فتنه88 هشدار جدی ای بود تا ما دقت بیشتری را به حوادث و رویدادهای کشور داشته باشیم.