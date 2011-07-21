نماینده قم به رئیس جمهور تذکر داد

به گزارش خبرنگار مهر، این تذکر حجتالاسلام والمسلمین علی بنایی به رئیس جمهور به دنبال قرارگرفتن قم در ردیف مناطق گرمسیری چهار در محاسبه تعرفه برق خانگی صورت گرفته است.
تعرفه جدید برق در قالب 5 جدول تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر، ماههای گرم مناطق گرمسیر یک، ماههای گرم مناطق گرمسیر دو، ماههای گرم مناطق گرمسیر سه و ماههای گرم مناطق گرمسیر چهار ابلاغ شده است.
قم با اینکه یکی از گرمترین هوای کشور را دارد ولی در محاسبه تعرفه برق در ردیف مناطق گرمسیر چهار قرار گرفته است، به گونهای که تعرفه برق در این شهر 9 برابر منطقه گرمسیری سه محاسبه شده است. یعنی متوسط انرژی مصرفی ماهانه از صفر تا 100 کیلووات در قم به ازاء هر کیلووات ساعت 240 ریال است اما این رقم در استانهای منطقه گرمسیری سه از صفر تا 1000 کیلووات 250 ریال است.
همچنین متوسط انرژی مصرفی ماهانه از صفر تا 1000 در مناطق گرمسیری یک و دو به ترتیب 100 و 220 ریال به ازاء هر کیلووات ساعت محاسبه شده است.
این اجحاف در حق مردم قم باعث نگرانی آنها شده و تعدادی از آنها با مراجعه به دفتر حجتالاسلام والمسلمین علی بنایی ابراز نگرانی کردند.
طبق بررسیهای انجام شده از وضعیت هوای مراکز استانهای کشور طی دو روز که از سایت رسمی هواشناسی اخذ شده است، قم علاوه بر اینکه از شهرهای همردیف خود در جدول مناطق گرمسیری چهار، گرمتر بود، بلکه شدت گرمای این استان از استانهای مناطق گرمسیری یک، دو و سه نیز بیشتر بوده است.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تذکر کتبی به رئیس جمهور خواستار تجدیدنظر در محاسبه بهای برق استان قم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این تذکر حجتالاسلام والمسلمین علی بنایی به رئیس جمهور به دنبال قرارگرفتن قم در ردیف مناطق گرمسیری چهار در محاسبه تعرفه برق خانگی صورت گرفته است.
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