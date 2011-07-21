سرمربی تیم فوتبال چالاک آمل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی افشنگ ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با نظر مسئولان باشگاه مجید شاکری هدایت تیم چالاک را برای ادامه رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های مازندران پذیرفت.

وی افزود: مجید شاکری پس از ناتخاب خود به عنوان سرمربی تیم فوتبال چالاک آمل، محسن رنجبر از فوتبالیست های جوان و پا به سن گذاشته آملی را که دوره های مربی گری درجه سی و بی آسیا را دارد، به عنوان مربی به کادر فنی اضافه کرد.

سرپرست تیم فوتبال چالاک آمل اضافه کرد: کادر فنی سابق این تیم در شرایط کنونی در کنار کادر فنی جدید حضور دارند و در صورت نظر شاکری در این تیم خواهند ماند.

افشنگ به وضعیت نامطلوب تیم چالاک در رقابتهای این فصل لیگ دسته فوتبال باشگاه های مازندران اشاره کرد و گفت: متاسفانه این تیم در پایان هفته نهم با کسب فقط یک پیروزی و پنج امتیاز در مکان انتهای جدول رده بندی این مسابقات قرارر دارد و این وضعیت برای طرفداران بیشمار این تیم رضایت بخش نیست.

وی ادامه داد: این شوک در این شرایط به نفع تیم بوده و اتنظارمی رود کادر فنی جدید که تجربه های موفق مربیگری در فوتبال شهرستان و استان در سوابق کاری آنان دیده می شود، بتوانند تیم چالاک را به جایگاه واقعی آن در فوتبال مازندران برسانند.

تیم چالاک آمل در هفته دهم رقابتهای فوتبال دسته یک باشگاه های مازندران درم جتمع ورزشی شهدای لیتکوه آمل با هدایت کادر فنی جدید خود، تیم صدرنشین شهدای لاویج نور را با نتیجه پرگل سه بر یک با شکست داد.

رقابتهای لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های مازندران با حضور 13 تیم در حال برگزاری است.