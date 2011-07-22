به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران‌زاده مدافع تیم فوتبال استقلال که در دیدار هفته گذشته این تیم برابر نفتون دچار مصدومیت شده بود، چهارشنبه شب از پای مصدومش عکس MRI گرفت.

پس از بررسی MRI پزشکان مصدومیت این بازیکن را جدی ندانسته و اعلام کردند او می‌تواند از روز یکشنبه در تمرینات گروهی تیم فوتبال استقلال شرکت کند.

حنیف عمران زاده با تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: پس از مصدومیتی که در دیداری تدارکاتی نصیبم شد، پزشکان تشخیص دادند باید چند روز استراحت کنم تا شرایط تمرین را بدست آورم. به همین خاطر تا روز یکشنبه همراه با سایر بازیکنان تمرین نمی‌کنم و پس از بهبودی کامل در تمرینات حاضر می‌شوم.

تیم فوتبال استقلال خود را برای حضور در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند. این تیم روز 12 مرداد در نخستین بازی لیگ به مصاف سپاهان اصفهان خواهد رفت.