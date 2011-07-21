برای حضور در انتخابات نباید شروط تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه همایش بزرگ روحانیت در جمع خبرنگاران بااشاره به فعالیت کمیته واحد اصولگرایان افزود: در این همایش آیت الله مهدوی کنی نکات قابل توجهی را اشاره کردند ضمن آنکه تاکنون گامهای خوبی برداشته شده است و امیدواریم این فعالیت ها کماکان ادامه پیدا کند.

وی گفت: امیدوارم اصولگرایان با لیستی واحد در انتخابات شرکت کنند .

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگاری در باره حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم و اینکه شروط سید محمد خاتمی برای حضور در عرصه انتخابات را چگونه ارزیابی می کنید؟ افزود: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر قانون و قانونمداری تاکید داشتند از این رو باید بر اساس قانون فعالیت کرد نه غیر از آن.

پورمحمدی اظهار داشت: البته امیدوارم تمام نیروهای وفادار به انقلاب در انتخابات شرکت کنند اما نباید برای حضور در انتخابات شرط گذاشت.

وی تاکید کرد: دیگران باید خود را با نظام و انقلاب تطبیق دهند نه اینکه برای حضور در عرصه انتخابات شروطی را تعیین کنند.