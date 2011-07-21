تکلیف احداث دو پل روگذر آمل مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندارمازندران در تذکرجدی و آخرین دستور به مدیران راه و ترابری این استان تاکید کرد: پل های روگذر میدان امام حسین (ع) در کمربندی جنوبی و پل اوجی آباد در کمربندی شمالی آمل تا پایان شهریور ماه جاری باید افتتاح شود.

عیسی هاشمی حیدری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آمل گفت: در اسفندماه پارسال در خصوص راکد ماندن این دو پل حیاتی در شهرستان آمل تذکر جدی به مدیران اداره کل راه وترابری مازندران و پیمانکاران پروژه داده شد و آنها قول افتتاح این دو پل را در سوم خردادماه همزمان با آزادسازی خرمشهرداده بودند که تاکنون این دوپروژه حتی به مرحله افتتاح نرسید.

وی افزود: درهر صورت تا شهریورماه برای افتتاح این دو پل روگذر به مدیران راه وترابری و پیمانکاران فرصت داده شده تا جبران کم کاری کنند.

معاون عمرانی استاندار مازندران تصریح کرد: در صورت عدم تعهد به زمان تکمیل پروژه معاونت عمرانی استانداری برای این دو پل روگذر که چندین سال از زمان قانونی برای افتتاح آن گذشته، تعیین وضعیت خواهد کرد.

هاشمی حیدری تاکید کرد: پروژه های عمرانی در مازندران نباید به بهانه های تاخیر در اختصاص اعتبار، کم کاریهای پیمانکاران و ضعف مدیران مربوطه نیمه کاره رها شود و دود این کم کاریها به چشم شهروندان برود.

وی به طرح چهارخطه کردن جاده هراز و سد مخزنی هراز اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه با توافق انجام شده ادامه مراحل ساخت و تکمیل این دو طرح مهم ملی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذارشده و برابر برنامه زمانبندی شده درحال اجراست.

معاون عمرانی استاندارمازندران، توسعه همه جانبه استان را در گروه توسعه و پیشرفت شهرستانها دانست و یادآورشد: در توزیع اعتبارات به همه شهرستانها به صورت متوازان دیده می شود.

فرماندار آمل دراین مراسم از اختصاص 149 میلیارد ریال اعتبار ازمحل تملک دارایی های استان به این شهرستان خبر داد و گفت: این اعتبارها درقالب 17فصل، 47 برنامه عمرانی برای 300 طرح به شهرستان آمل اختصاص داده شد.

یدالله اکبرزاده افزود: این میزان اعتبار در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش قابل توجهی داشته است.