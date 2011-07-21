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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

ایزدی زاده:

پوشش چتر بیمه ای در آق قلا 16 درصد رشد یافت

پوشش چتر بیمه ای در آق قلا 16 درصد رشد یافت

آق قلا - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تامین اجتماعی آق قلا گفت: پوشش چتر بیمه ای در سطح شهرستان در یکساله گذشته با رشد 16 درصدی همراه بوده است.

مهدی ایزدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان به 10 هزار و 974 نفر رسیده است که غالب این عزیزان از اقشار کم درآمد جامعه از قبیل کارگران ساختمانی، باربران، قالیبافان، خادمین مساجد و ... هستند.

وی اظهار داشت: اجرا و طراحی برنامه عملیاتی شعبه نیز ازدیگر موضوعات مهم صندوق تامین اجتماعی استان و بخصوص شعبه آق قلا بوده است.

وی عنوان کرد: با اجرای این برنامه کلیه فعالیتهای شعبه بصورت فرآیندی و طبق استاندار مورد تائید کارشناسان سازمان تعریف شده و تسریع درجهت رسیدن به اهداف عالیه است.
 
ایزدی زاده بیان داشت: با اجرای این برنامه پیشرفت فراوانی در بحث شناسائی کارگاههای جدید افزایش بیمه شدگان و نیز کاهش هزینه مصرفی و پرداختهای من غیرحق و افزایش وصولی شعبه –حذف فعالیتهای زائد و ... حاصل شده است.
 
رئیس اداره تامین اجتماعی آق قلا گفت: تحقق اهداف راهبردی سازمان قطعا نیاز به تلاشهای مضاعف دارد.
کد مطلب 1364035

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