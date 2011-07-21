نمایشگاه بزرگ خوشنویسی استان البرز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری همایش بزرگ خوشنویسی البرز که بیش از 300 تن از استادان برجسته خوشنویسی کشور از جمله استاد غلامحسین امیر خانی حضور داشتند، آثاری از خوشنویسان برتر کشوری در رشته های مختلف به نمایش گذاشته شده بود که با توجه به تنوع آثار مورد استقبال عموم علاقه مندان قرار گرفت.

مدیرکل ارشاد البرز در حاشیه برپایی این نمایشگاه در گفتگو با مهر ضمن تاکید بر هنر به عنوان ماندگارترین میراث بشری گفت: هنر با شکل دهی به هویت جوامع، فرهنگ آنها را در مقابل تهاجم بیگانگان حفظ می کند.

قادر آشنا از خوشنویسی به عنوان هنری متعالی در ایران نام برد و اظهار داشت: خوشنویسی از دیر باز تاکنون به عنوان هنر خاموش برای بیان فرهنگ اصیل ایرانی مورد توجه مردمان این مرز و بوم قرار گرفته که صفای باطن و پاکی روح هنرمند را به دنبال دارد که با هیچ سود مادی قابل مقایسه نیست.

وی در ادامه از ارشاد البرز به عنوان خانه ای برای اتکای هنرمندان این استان نام برد و افزود: اداره ارشاد البرز با نگاه به انجمن های هنری فعال به عنوان اتاق فکر و بازوی اجرایی خود در زمینه های مختلف هنری، حمایت از این انجمنها را سرلوحه فعالیتهای کنونی خود قرار داده است.

مدیرکل ارشاد البرز در پایان همایش از نمایشگاه خوشنویسی استادان برتر این رشته که آثار خود را در معرض دید علاقه مندان قرار داده بودند، بازدید کرد.

این نمایشگاه به عنوان بزرگترین نمایشگاه خوشنویسی کرج، بیش از50 اثر در رشته های مختلف ثلث، نستعلیق, نقاشی خط و ... از 30 استاد برتر که 24 تن از آنها از استان البرز شرکت کرده بودند را در معرض نمایش علاقه مندان قرار داده بود.