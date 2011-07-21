پنج نفر از مفاخر لرستان تجلیل شدند / تقدیر از سید فرید قاسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان در این رابطه اظهار داشت: در این هفته به دلیل اینکه شخصیت های بزرگی از استان لرستان به عنوان مفاخر فرهنگی حضور دارند، از برخی از آنان در آئین افتتاحیه تجلیل شد.

وی این مفاخر را شامل دکتر حسین بهاروند عضو موسسین موسسه رویان و پایه گذار علم ژنتیک، سید فرید قاسمی از مفاخر مطبوعات کشور، شهره لرستانی و فاطمه گودرزی از بازیگران مطرح کشور و استاد جواد بختیاری طراح و خوشنویس برجسته ایران عنوان کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تصریح کرد: تجلیل از مفاخر گام موثری برای معرفی بیشتر فرهنگ لرستان است که بسیاری از آنها برای مردم ناشناخته هستند و با تجلیل و معرفی آنها به مردم می توان آشنایی بیشتر نسبت به اقدامات اساسی آنها در کشور پیدا کرد.

بنابر این گزارش سید فرید قاسمی سال ۱۳۴۳ در خرم آباد به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در زادگاهش گذراند. قاسمی تحصیلات خود را در تهران ادامه داد و مدرک کارشناسی خود را در رشته کتابداری و اطلاع رسانی اخذ کرد.

در کارنامه مشاغل مطبوعاتی او سردبیری بیش از ۱۴ نشریه مثلِ فصل نامه رسانه، کتاب هفته، پژوهش نامه مطبوعات ایران، فصل نامه لرستان پژوهی، ایران سال و فصل نامه شقایق به چشم می خورد.

پژوهش در حوزه تاریخ مطبوعات ایران، تالیف بیش از ۸۰ عنوان کتاب و حدود ۱۰۰۰ مقاله در حوزه لرستان پژوهی و مطبوعات و دریافت کتاب سال ۱۳۸۳ از جمله افتخارات سید فرید قاسمی است.