انتصاب نایب‌ رئیس و دبیر جدید هیئت دوچرخه سواری قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم،‌ جهان بخش نجف زاده رئیس جدید هیئت دوچرخه سواری استان قم بعد از موفقیت در مجمع انتخابات این هیئت و انتخاب به عنوان رئیس این هیئت برای چهار سال آینده، در اقدام برای تقویت ساختار این هیئت و توسعه بیش از پیش رشته دوچرخه سواری در قم، مسئولان چند جایگاه مهم این هیئت را معرفی و منصوب کرد.



در احکامی که از سوی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم صادر شده است، جعفر مدرسی از چهره های نام آشنای دوچرخه سواری قم سال های اخیر و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب که سابقه مربیگری تیم ملی را نیز در کارنامه خود در رشته دوچرخه سواری دارد، به عنوان نایب رئیس بخش آقایان معرفی و منصوب شده است.



این در حالی است که از سوی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم، مجید زرین کلاه به عنوان دبیر هیئت دوچرخه سواری قم منصوب و معرفی شده است و بر اساس حکم رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم در مسئولیت دبیری جایگزین محمدکاظم حججی شده است.



از سوی دیگر با توجه به تازه روی کار آمدن جهان بخش نجف زاده، رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم در احکامی جداگانه به زودی مسئول روابط عمومی و مسئولین کمیته های دیگر این هیئت را معرفی و منصور خواهد کرد.



جهان بخش نجف زاده در حالی مسئولیت ریاست هیئت دوچرخه سواری استان قم را بر عهده گرفته است که پیش از وی حسن رحمانی رئیس سابق این هیئت بود و برای مدت چهار سال متوالی رئیس هیئت تیر دوچرخه سواری شناخته می شد.



در اوایل تیر ماه گذشته نجف زاده در مجمع انتخابات هیئت دوچرخه سواری استان قم که با حضور رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، مدیرکل و معاون تربیت‌بدنی قم و همچنین اعضای مجمع هیئت دوچرخه سواری استان قم در سالن کنفرانس اداره کل تربیت بدنی استان قم برگزار شد، با کسب بیشترین آراء به عنوان جایگزین حسن رحمانی به عنوان رئیس جدید هیئت دوچرخه سواری استان قم انتخاب شد و جعفر مدرسی نیز مسئولیت نایب‌ رئیسی این هیئت را عهده‌دار است.



مسابقات تیر وکمان دوچرخه سواری استان و همچنین پیکارهای لیگ باشگاه های این رشته در قم از جمله اقداماتی است که در سال های اخیر موجب رشد و رونق دوچرخه سواری شده است و می تواند استعدادهای جدید این رشته را شناسایی کرده و پرورش دهد که در هیئت قبل به آن توجه می شد و احتمالا هیئت جدید نیز در این خصوص برنامه های متنوعی دارد.



در سال های اخیر دوچرخه سواران قمی در مسابقات لیگ های دسته اول و برتر رشته های کورسی و کوهستان باشگاه های کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان حضور بسیار موفقی داشته اند و حتی قم سابقه میزبانی لیگ برتر هر دو رشته را نیز دارد.