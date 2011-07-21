فقر اقتصادی عامل اصلی طلاق در کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر نقویان ظهر پنجشنبه در همایش جوان، خانواده، ازدواج آسان و سنت نبوی در سالن اجتماعات جمعیت هلال احمر مازندران در ساری افزود: جوان باید دل دریایی داشته باشد و با تقویت روحیه نشاط و دوستی، برای تحکیم بنیان خانواده به فکر پیدا کردن زوج باشد.

وی اظهار داشت: برای تحکیم پایه های ازدواج و تسهیل در عقد این سنت حسنه، نقش مسئولان فرهنگی اجتماعی این حوزه بسیار ضروری است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه محبت باید به صورت توامان در زن و شوهر مستولی شود، تصریح کرد: همسران باید قدر والدین را دانسته و از نصایح انان ناراحت نشوند.

نقویان با بیان اینکه زن خوب و فهمیده اسرار ناگفته را در دل خود نگه می دارد یادآور شد: زنان با نگاه محبت آمیز و مهربانی باید شوهران خود را دوست داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه طناب مهر و محبت باید توسط همسران پیوند داده شود افزود: مرد مومن نباید با زن سنگدل ازدواج کند.

نقویان با اشاره به اینکه زوجین باید به دنبال کشف اسرار شادی آفرین و شعف آور در زندگی باشند اظهار داشت: زن باید با پاکی اقتصادی همسر مدارا کند تا بنیان خانواده حفظ شود.

وی با بیان اینکه عامل اصلی طلاق فقر مادی و مشکلات اقتصادی نیست اظهار داشت: بی نیازی در بسیاری از مواقع زوجین را از یکدیگر دور می کند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه مردان نباید به احساسات زنان خود لطمه ای وارد کنند افزود: زن به ابزار دوستی مرد نیاز شدیدی دارد و باید همدیگر را باور کنند.

در این مراسم از زوجهای جوانی که مهریه خود را یک جلد کلام الله مجید و 14 سکه بهار آزادی قلمداد کرده بودند تجلیل شد.