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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

امان‌الهی:

گروه "شاپرک" در فرهنگسرای نیاوران به اجرای برنامه پرداخت

گروه "شاپرک" در فرهنگسرای نیاوران به اجرای برنامه پرداخت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: در هفته فرهنگ و هنر لرستان که هم اکنون در فرهنگسرای نیاوران تهران در حال برپایی است،گروه نمایشی کودک و نوجوان "شاپرک" به اجرای نمایش پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاء الله امان الهی بهاروند در این رابطه اظهار داشت: این گروه در فرهنگسرای نیاوران به منظور شادی بیشتر کودکان و نوجوانان برنامه های متنوعی برگزار کرد.

وی اظهار داشت: در این برنامه آهنگها و ترانه های لری و محلی برای کودکان و نوجوانان به اجرا گذاشته شده تا این افراد بیشتر با لهجه های مختلف ایران زمین آشنا شوند.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تصریح کرد: همچنین مسابقه های کودکانه، نمایش کوتاه طنز، معرفی آیینهای سنتی و مراکز باستانی و تفریحی استان از دیگر برنامه های برگزار شده بود.

امان الهی بهاروند ادامه داد: این برنامه ها با هنرنمایی گویندگان و بازیگران مطرح استان به اجرا گذاشته شده است تا کودکان و نوجوانان خاطرات خوشی از هفته فرهنگ و هنر لرستان داشته باشند.

بنابر این گزارش هفته فرهنگ و هنر استان لرستان در فرهنگسرای نیاوران از تاریخ 27 تا 30 تیرماه در حال برگزاری است.

کد مطلب 1364049

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