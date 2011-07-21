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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

هوشیار زیباری:

احتمال تمدید توافقنامه امنیتی وجود دارد

احتمال تمدید توافقنامه امنیتی وجود دارد

وزیر خارجه عراق از احتمال تمدید توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن پس از پایان سال جاری میلادی و ابقای شماری از نظامیان آمریکایی در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هوشیار زیباری شب گذشته در گفتگو با خبرنگاران در بغداد اظهار داشت: توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن اواخر سال جاری میلادی به پایان می رسد و تمدید آن به شکل فعلی دشوار است.

وی با بیان این مطلب افزود: همه می دانند که عراق نیازمند آموزش نظامی از سوی آمریکا است زیرا نیروهای عراقی به طور کامل آمادگی لازم برای کنترل امور امنیتی کشور را ندارند.

زیباری بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کرد که شمار نیروها و یگان های آموزش آمریکایی که در عراق باقی خواهند ماند زیاد نخواهد بود.

در حال حاضر حدود 47 هزار نظامی آمریکایی در عراق حضور دارند که اغلب آنها وظیفه آموزش و تجهیز نیروهای عراقی را برعهده دارند اما با این حال نظامیان آمریکایی در عملیاتی که ادعا می کنند مبارزه با تروریسم است شرکت می کنند.

کد مطلب 1364050

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