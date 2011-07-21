دو پروژه دانشگاهی در مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح این پروژه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایجاد پروژه کتابخانه و نمازخانه مجتمع طوبی ساری از پنج ماه پیش در محوطه دانشکده دندانپزشکی ساری آغاز شده بود.

وی تصریح کرد: کلینیک طوبی شهرستان ساری با نظارت دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مراجعان بسیاری را دارد که ایجاد فضای معنوی در کنار این کلینیک درمانی از دغدغه اصلی مسئولان بوده که پس از پس ماه کار فشرده به اتمام رسید.

حسین رنجبران با بیان اینکه حدود 175 میلیون تومان برای احداث دو بنای کتابخانه و نمازخانه هزینه شد افزود: برای تاسیسات این دو مرکز 20 میلیون تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به اجرای فعالیتهای فرهنگی در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: با همکاری دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مراکز درمانی بدون فضای معنوی احداث نمازخانه در دستور کار قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام اینکه افراد زیادی به لحاظ ارائه خدمات درمانی مناسب و هزینه کم به مجتمع درمانی طوبی مراجعه می کنند افزود: ایجاد فضای معنوی در کنار مجتمع طوبی یک ضرورت اساسی بود.

وی با بیان اینکه در زمان بسیار کمی فضای نمازخانه در مجتمع طوبی ساری احداث شد افزود: برای تسریع در ساخت نمازخانه علاوه بر تلاش بی وقفه از تجهیزات پیش ساخته استفاده شد.

حجت الاسلام موسی مستقیمان، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به جایگاه رفیع نماز تاکید کرد: نماز جنبه باز دارنگی از گناه برای انسان بوده و هرکسی با فرهنگ نماز عجین شد رفع همه مشکلات خود را در توجه به نماز می‌داند.

وی با تاکید بر ایجاد فضای معنوی در کنارمراکز درمانی افزود: ارتباط با خالق هستی در زیبا ترین شکل در نماز جلوه می‌کند.