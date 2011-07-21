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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

تقدیر از دانش آموزان برتر کمیته امداد ملارد

ملارد - خبرگزاری مهر: دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد ملارد با حضور مسئولان شهرستان مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم روز پنجشنبه در مجتمع فرهنگی تربیتی ثامن الحجج (ع) وابسته به کمیته امداد با حضور فرماندار شهرستان ملارد، اعضای شورای اسلامی و تعدادی از مسئولان محلی جهت تقدیر از دانش آموزان برتر تحت پوشش در سالن الغدیر این مجتمع با حضور مسئولان و سخنرانی آنها انجام شد.

فرماندار ملارد در این مراسم در جمع صمیمی دانش آموزان گفت: دانش آموزان پس از رسیدن به موفقیت باید استعدادهای خود را شناسایی کنند و توانمندیهای خود را افزایش دهند.

ناصر بورد افزود: داشتن پشتکار و دوری جستن از سهل انگاری و خیال پردازی و عمل به دستورات دینی و پرداختن به ورزش و توجه به سلامت جسمی مواردی است که دانش آموزان باید آنها را رعایت کنند.

این مراسم که جهت تجلیل از دانش آموزان برتر برگزار شده بود با اهدا لوح و جایز ه به برترین دانش آموزان پایان گرفت.

در شهرستان ملارد 90 دانش آموز و 110 دانشجو تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ملارد هستند.

کد مطلب 1364061

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