برگزاری مسابقات ورزشی آموزش وپرورش استثنایی کشور در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات ورزشی کارکنان خواهردردورشته تنیس روی میز وشطرنج به میزبانی اداره کل آموزش وپرورش استثنایی استان البرز برگزار می شود.

این مسابقات از روز شنبه اول مردادماه تا سه شنبه چهارم مردادماه در سالن ورزشی مرکز تربیت معلم حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار می شود.

برای حضور در این دوره از مسابقات، 210 نفر ورزشکار از 30 استان کشور اعلام آمادگی کرده اند.

مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات روز یکشنبه دوم مردادماه از ساعت 17 الی 19 با حضور هژبری معاون وزیر آموزش وپرورش ورئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور برگزار می شود.

فرهادی استاندار البرزو حلیمی مدیرکل محترم آموزش وپرورش استان البرز از دیگر مسئولان حاضر در این مراسم خواهند بود.

مراسم یادشده درسالن اجتماعات مرکز تربیت معلم حکیم ابوالقاسم فردوسی واقع درجاده ملارد بعد ازکانال فردیس برگزارخواهد شد.



