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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

در یاسوج/

بیماران بی بضاعت توسط پزشکان خیّر درمان می شوند

بیماران بی بضاعت توسط پزشکان خیّر درمان می شوند

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تیم پزشکان متخصص برای درمان بیماران بی بضاعت استان عصر امروز پنجشنبه وارد یاسوج می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین نبوی زاده عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی سفر این گروه به استان، افزود: این تیم متشکل از 15پزشک متخصص و فوق تخصص و تعدادی خبرنگار است.

وی بیان کرد: قرار است که این گروه  از پزشکان  خیر در این سفر چنده روزه، تعداد زیادی از بیماران صعب‌العلاج و دارای مشکلات مالی در سطح استان را شناسایی و در استان به طور رایگان تحت درمان و عمل جراحی قرار دهند و تعدادی را هم برای درمان به تهران معرفی کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: سفر تیم پزشکی تخصصی از تهران به این استان برای خدمت به مناطق کمتر توسعه یافته، کاری خدا پسندانه و حرکتی جهادگرانه و قابل تقدیر است.

اکبر نیکزاد افزود: همه مسئولان و مردم این استان با دلگرمی از این تیم جهادی که متشکل از پزشکان به نام و مطرح کشور هستند، استقبال می کنند.

نیکزاد، حضور اکیپ های مختلف درمانی، سرمایه گذاران، خیرین، گردشگران و برپایی سمینارها، همایش ها و گردهمایی ها را برای شناسایی بیشتر ظرفیت های استان ضروری عنوان کرد و بیان داشت: خروجی و اثر بخشی هر کار، فعالیت و برنامه ای مستلزم تدوین و برنامه ریزی و سیاست گزاری صحیح است.

کد مطلب 1364065

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