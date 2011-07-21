بیماران بی بضاعت توسط پزشکان خیّر درمان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین نبوی زاده عصر پنجشنبه در نشست هماهنگی سفر این گروه به استان، افزود: این تیم متشکل از 15پزشک متخصص و فوق تخصص و تعدادی خبرنگار است.

وی بیان کرد: قرار است که این گروه از پزشکان خیر در این سفر چنده روزه، تعداد زیادی از بیماران صعب‌العلاج و دارای مشکلات مالی در سطح استان را شناسایی و در استان به طور رایگان تحت درمان و عمل جراحی قرار دهند و تعدادی را هم برای درمان به تهران معرفی کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست گفت: سفر تیم پزشکی تخصصی از تهران به این استان برای خدمت به مناطق کمتر توسعه یافته، کاری خدا پسندانه و حرکتی جهادگرانه و قابل تقدیر است.

اکبر نیکزاد افزود: همه مسئولان و مردم این استان با دلگرمی از این تیم جهادی که متشکل از پزشکان به نام و مطرح کشور هستند، استقبال می کنند.

نیکزاد، حضور اکیپ های مختلف درمانی، سرمایه گذاران، خیرین، گردشگران و برپایی سمینارها، همایش ها و گردهمایی ها را برای شناسایی بیشتر ظرفیت های استان ضروری عنوان کرد و بیان داشت: خروجی و اثر بخشی هر کار، فعالیت و برنامه ای مستلزم تدوین و برنامه ریزی و سیاست گزاری صحیح است.