ایرانیها 10 برابر استاندارد جهانی اسکناس حمل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله یوسفیان ملا ظهر پنجشنبه در حاشیه شورای اداری آمل در جمع خبرنگاران گفت: این وضعیت چندان مناسب نیست و افراد باید از حمل اسکناس ها که ضرورت آن در دنیای مجازی امروز کاهش یافته خوداری کنند.

وی اقدام دولت در حذف چهار صفر از واحد پولی کشور را امیدوارکننده در جهت ساماندهی اقصاد کشور دانست و ادامه داد: حذف چهار صفر از واحد پولی کشور به مفهوم ساماندهی فعالیت های اقتصادی کشور است و همه افراد جامعه باید دولت را دراین اقدام مهم کمک کنند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت ترکیه در حذف شش صفر از واحد پولی توانسته به خوبی آن را مدیریت و ساماندهی کند، تصریح کرد: حذف چهار صفر از واحد پولی باید با مدیریت درست و اصولی وحساب شده عمل شود.

یوسفیان ملا با بیان اینکه در اقتصاد همه کشورهای پیشرفته و روبه توسعه دنیا، حذف صفر از واحد پولی اقدام پذیرفته شده ای بوده و با اقبال عمومی مردم همراه شده است، اضافه کرد: عرف مبادلات اقتصادی اکنون پذیرای این اقدام است.

وی ابراز امیدواری کرد: مردم در اجرای این طرح ملی که با کار کارشناسی دولت همراه بود، همراهی خوب وهمه جانبه ای داشته باشند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسداقتصادی ادامه داد: واقعیت امر این است که پس از چند دهه تحمل نرخهای مختلف در اقتصاد، تجدید نظر در خصوص صفرهای پول ملی مورد نیاز جدی است.

یوسفیان ملا، یکی از اثرات مثبت حذف صفر از واحد پولی کشور را کاهش حجم اسکناس و مسکوکات بیان کرد و افزود: ایجاد ثبات روحی و روانی از نظر اقتصادی در جامعه و کاهش حمل و نقل آن، از دیگر آثار مثبت این طرح است.

وی، به چاپ اسکناس در سطح جهان اشاره کرد و افزود: گران ترین نوع چاپ در جهان، چاپ اسکناس است و با حذف صفر از واحد پولی کشور می توان هزینه چاپ آن را کاهش داد.

وی افزود: اجرایی کردن این بحث مستلزم مدنظر قرار دادن چند نکته است؛ از جمله اینکه به لحاظ سیاست اقتصادی کار باید چه زمانی انجام شود که شاهد تثبیت نسبی سطح قیمتها در کشور باشیم و از نظرعملیات مالی نیازمند تحقیقات و محاسبات هستیم که آن در حال انجام است.