سالم سازی شبکه توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی با همکاری استاندارد

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات مشترک استاندارد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: جلوگیری از تولید و عرضه کالای غیراستاندارد با هدف سالم سازی شبکه توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی در حال انجام است.

وی ادامه داد: طرح مشترکی از خرداد ماه برای کنترل بازار با همکاری سازمان حمایت و تعزیرات آغاز شده است.

این مسئول عنوان کرد: انجمنهای حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با دارا بودن 80 هزار نفر عضو کمک مهمی برای اجرای طرحهای مشترک استاندارد هستند.

برزگری افزود: تشکیل کمیته های مشترک استاندارد و نظارت و بازرسی در 31 استان کشور برای ایجاد وحدت رویه بین بخش های مختلف نیز راهگشا است.

مشکل مربوط به واشر ترمز خودروهای x100 و تیبا است

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درخصوص فراخوان شرکت خودروسازی سایپا مبنی بر اشکال به وجود آمده در ترمز خودروهای x100 و تیبا ادامه داد: مشکل ایجاد شده در ترمز این خودروها مربوط به واشر ترمز است.

وی یادآور شد: این مشکل موجب چکه کردن روغن ترمز کرده و در طول زمان مشکلاتی در ترمزگیری ایجاد می کند.

این مسئول اضافه کرد: فراخوان ساپیا اقدام موثری بوده و به صورت طبیعی توسط خودروسازهای بزرگ جهان این امر صورت می گیرد.

برزگری افزود: نقص موجود در واشر در طول دو تا سه ماه نمایان می شود و در طول این مدت دارندگان خودرو باید به نمایندگی های مجاز سایپا مراجعه و نسبت به تعویض واشر مربوطه اقدام کنند.