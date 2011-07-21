دشمن از توان ایرانیان هراس دارد نه بمب اتم/ واکنش به طرح گام به گام روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی نژاد ظهر پنجشنبه در مراسم جشن باغ شاهزاده ماهان با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در مقابل دشمنان و کار و تلاش مستمر برای پیشرفت کشور گفت: تصور نکنید دشمنان خفته اند و استعمارگران مرده اند بلکه تا روزی که اساس استعمار در دنیا ریشه کن نشود باید هوشیار بود و ایران را ساخت.

وی افزود: آنها از ساخته شدن ایران می ترسند چون سابقه و تاریخ و ظرفیتهای ملت ایران را شناخته و می دانند ملت ایران اگر فرصت یابد عرصه های جهانی را فتح و الگوی ملتها می شود.

وی با بیان اینکه آنها می بینند ملت ایران ریشه و توانمندی عظیم و توان تحول آفرینی در جهان را دارند اظهار کرد: آنها انقلاب اسلامی ایران را تجربه و مشاهده کردند موجی که ملت ایران ایجاد کرد دیگر ملتها را فرا گرفت.

احمدی نژاد تصریح کرد: آنها از این توانمندی ایرانیان می ترسند نه از بمب اتم آنها.

وی گفت: در کجای دنیا ثبت شده که ایرانیان تجاوزگری کرده اند؟!

احمدی نژاد گفت: موشک ما گندله سازی، لوله مس، ماهواره و سلولهای درمانی و فرهنگ اسلام ناب محمدی است.

وی افزود: آنها می خواهند این فرهنگ ناب، کشور پیشرفته ای را به عنوان پشتیبان نداشته باشد به همین خاطر ما را تحریم می کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما نمی خواهیم بمب اتم بسازیم گفت: اعلام شده که گام به گام پیش برویم ما هم همکاری کردیم گام اول را برداشتیم آنها هم بیایند یک قدم ما برمی داریم یک قدم آنها بردارند.

احمدی نژاد همچنین تاکید کرد: ما ترسی از کسی نداریم گفتیم که بمب نمی خواهیم اگر هم بخواهیم ترسی از کسی ندارم که اعلام کنیم.

وی بیان داشت: ملت ایران از کسی واهمه ای ندارد حاکمان امروز دنیا که حتی خودشان را نمی توانند جمع و جور کنند در برابر قدرت ایران عددی نیستند.

احمدی نژاد تصریح کرد: بر این اساس هر کس در هر گوشه از ایران برای ساخت کشور کار کند کار انقلابی و الهی انجام داده است.

رئیس جمهور ادامه داد: هر کس و هر جریانی هم ملت را از همدلی و کار و تلاش به موضوع دیگری درگیر کند خیانت کرده و در جهت دشمن گام برداشته است.

وی با بیان اینکه تجربه ثابت کرده که ما می توانیم گفت: وقتی مشاهده می شود در یک دوره پنج برابر دوره های قبلی کار انجام می شود پس این نشان می دهد دوره های بعدی می توانند چندین برابر این دوره کار کنند.

وی همچنین گفت: آهنگ ساختن امروز در ایران بسیار دلنواز است و هر جا که می رویم می بینیم کاری در حال انجام است.

رئیس جمهور با تاکید بر ساختن ایران گفت: کار باید در کشور به امری مقدس و آرمانی تبدیل شود.

وی افزود: اگر عزت، استقلال، آزادی و افتخاراتمان را بخواهیم حفظ کنیم باید کشور را بسازیم تا پشتوانه فرهنگ jمدن و آرمانهای الهی ملت ایران شود.

وی با بیان اینکه امروز در دنیا در زمینه پیشرفت های علمی، صنعتی و عمرانی بین کشورهای مختلف رقابت سختی صورت گرفته بیان داشت: اگر ملتی بهترین افکار، اندیشه و سابقه تمدنی را داشته باشد اما پیشرفت نکرده باشد در معادلات جهانی هرگز به حساب نمی آیند.

رئیس جمهور گفت: بر همین اساس است که امروز ما در هر زمینه ای پیشرفت می کنیم اخبار این امور درصدر خبرهای جهان قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: برای اینکه خواهیم در عرصه های مختلف بین المللی اثرگذار باشیم که اید هم باشیم باید ایران را بسازیم.

احمدی نژاد با طرح این سوال که چگونه می توان ایران را ساخت گفت: با توکل بر خدا، همدلی و کار می توان به این مهم دست یافت.

وی گفت: همانطور که پیامبر اسلام و ائمه معصوم ما به سختی کار و کوشش می کردند تا آنجایی که آثار خدمات عمرانی حضرت علی (ع) هنوز هم مورد استفاده مردم قرار می گیرد اکنون ما نیز باید تلاش و همت خود را مضاعف کنیم.

احمدی نژاد در ادامه این سوال را مطرح کرد که در حال حاضر چه تعداد فارغ التحصیل کشاورزی در کشور وجود دارد اینها باید پشت میز بنشنند؟ آیا بخش کشاورزی کشور از پشت میز ساخته می شود؟

احمدی نژاد افزود: در حال حاضر در استان کرمان مشکل کمبود آب داریم که با دو طرح عظیمی که دولت در حال پیگیری آن است آب به این استان خواهد آمد اما سوال اینجاست در حال حاضر از آب موجود چگونه در این منطقه استفاده می شود؟

رئیس دولت دهم با بیان اینکه چه اشکال دارد مهندس کشاورزی در باغ و مزرعه مشغول به کار شود گفت: این طرز فکر را چه کسانی به ما تحمیل کرده اند که کسی که مدرک دارد باید پشت میز بنشیند؟

وی تاکید کرد: با پشت میز نشینی هرگز نمی توان ایران را ساخت بلکه با کار و همت و تلاش است که می توان به این مهم دست یافت.

رئیس جمهور با بیان اینکه زمان به سرعت در حال گذر بوده و رقابت بسیار سنگینی بین کشورهای دنیا برقرار شده تصریح کرد: باید کار کنیم و با هوشمندی و علم ایران را بسازیم.

احمدی نژاد در ادامه به برخی حوادث تاریخی در ایران اشاره و اظهار کرد: در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم استقلال و فرهنگ ما را خدشه دار و شخصیتمان را لگد مال و ثروت ما را غارت کردن و تمام تشکیلات اقتصادی ما را ویران کرند که با این حادثه سی چهل سال ما از دنیا عقب افتادیم.

وی گفت: بهترین دلیل بروز این اتفاق حاکمیت انسانهای ناشایست و بزدل بر کشور بود که به جای آبادانی کشور به فکر پر کردن جیبهای خودشان بودند.

وی گفت: دلیل دوم هم این بود که ملت ما در آن زمان هوشیار و در صحنه نبود.

احمدی نژاد تصریح کرد: اگر ملتی به جایی برسد که آحاد آن نسبت به کشور خود احساس مسئولیت نکنند زمینه نابودی آن فراهم می شود.



