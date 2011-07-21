کسب دو مدال طلا، یک نقره و 4 برنز توسط نوجوانان ایران در پایان روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت ها از صبح امروز پنجشنبه با حضور 682 ورزشکار از 34 کشور جهان در سالن ژیمناستیک شهر گوانگجو چین آغاز شد.

در روز نخست کاراته کاهای رده سنی 14 تا 15 سال رقابت های خود را برگزار کردند که حاصل تلاش این نوجوانان دو مدال طلا، یک نقره و 4 برنز بود. نجفی در دیدار پایانی با برتری مقابل نماینده هنگ کنگ 8 برصفر دست یافت و صاحب مدال طلا شد.

همچنین مسعود پرویز در دیدار نهایی 4 بر صفر کاراته کای ژاپنی را شکست داد و دومین مدال طلای تیم ملی ایران را کسب کرد.

مائده نصیری در بخش کاتا در دیدار پایانی 4 بر صفر نتیجه را به نماینده ژاپن واگذار کرد و صاحب مدال نقره شد. ضمن اینکه فائزه چیذری ، زینب عزیزی ، محمد حسینی و مهدی عافیتی در رقابت های کاتای انفرادی 4 مدال برنز کسب کردند.

این رقابت ها به مدت 4 روز در گوانگجو چین برگزار می شود که فردا در دومین روز این رقابت ها کاراته کاهای رده سنی 16 تا 17 سال رقابت های خود را برگزار می کنند.