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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

سیستم حسابداری پنج سازمان تابع شهرداری یزد اتوماسیون شد

سیستم حسابداری پنج سازمان تابع شهرداری یزد اتوماسیون شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری یزد گفت: سیستم حسابداری از سری زیرسیستم ‌های مجموعه اتوماسیون اداری مالی شهرداری یزد در پنج سازمان تابعه این شهرداری پیاده ‌سازی شد.

مهدی فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سیستم در سازمانهای اتوبوسرانی، حمل و نقل و پایانه ‌های مسافربری، رفاهی تفریحی، فرهنگی ورزشی و آتش‌ نشانی پیاده ‌سازی شده است.

وی افزود: در گذشته وظایف سیستم حسابداری به طور عمده به انجام امور متعارف دفترداری و تهیه صورتهای مالی ذیربط محدود می شد در حالیکه امروز علاوه بر بهبود بخشیدن به روشهای انجام امور جاری نیاز به نظارت موثر بر روند عملیات و تأمین نیازهای اطلاعاتی مدیریت احساس می شود.

فعالی عنوان کرد: سیستم موجود با نگرش این موضوع و در راستای یکپارچگی و تجمعی عملیات یک سازمان تهیه و تدوین شده است.

وی امکان اجرای عملیات در اطلاعات مالی سالهای فعال، امکان نگهداری اطلاعات مالی به صورت سنواتی و دستیابی به آنها در زمان دلخواه، امکان تعریف طبقات مختلف حساب مانند گروه، کل، معین، تفضیلی و سطوح میانی به تعداد دلخواه و با اندازه های دلخواه و امکان ورود اطلاعات بودجه و مقایسه آن با عملکرد را از مهمترین ویژگی ‌های این سیستم برشمرد.

کد مطلب 1364073

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