به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه فیروز رنجبر در بازدید از حوزه هنری استان البرز ضمن تحسین فعالیت‌های این مرکز، تلاش در جهت ارتقاء سواد بصری و هنری مردم در استان البرز را از وظایف حوزه هنری این استان دانست.

مشاور استاندار و مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری ادامه داد: حوزه هنری استان البرز با وجود کارگروه‌های تخصصی خود بازوی مشاور و فنی استانداری و شهرداری است و باید به شکل سازمان‌یافته‌ای زمینه این همکاری فراهم شود.

رنجبر در حاشیه بازدید از نمایشگاه پوستر «درنگ» و کارگاه طراحی پوستر در جمع هنرمندان گرافیست این مرکز گفت: کشوری توسعه نمی‌یابد، مگر آنکه فکر مردم توسعه پیدا کند و هنر بهترین ابزار برای رشد فکر و فرهنگ است و با ارائه اثر مطلوب و فاخر در تمام زمینه‌های هنری از سوی هنرمندان و استفاده از آن در شهر، سلیقه بصری مردم تربیت می‌شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز با حضور در جمع بانوان هنرمند حوزه هنری استان البرز افزود: بانوان هنرمند حوزه هنری می‌توانند با فعالیت در موضوعات مرتبط با خانواده و امور زنان نقش موثری در فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان داشته باشند.

لازم به ذکر است؛ نمایشگاه پوستر «درنگ» تا هفتم مرداد ماه همه روزه به جز یکشنبه‌ها از ساعت 15 تا 19 در نگارخانه سوره واقع در کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد، شماره 82، حوزه هنری استان البرز پذیرای علاقه‌مندان است.

