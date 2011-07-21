دستیابی تکواندوکاران البرزی به مقام سوم مسابقات قهرمانی نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با حضور 30 استان در خانه تکواندو برگزار شد و تیم منتخب استان البرز توانست مقام سومی این دوره از مسابقات را به دست آورد .

مدال آوران استان البرز به ترتیب زیر معرفی شدند:

در وزن نهم: محبوبه پور سلیمی مدال طلا، در وزن دهم : مریم سهرابی مدال طلا، در وزن دوم : سولماز عابدی مدال نقره و در

وزن سوم: بهناز عابدی مدال نقره را کسب کرد.

در وزن پنجم : پریسا باقرپور نیز مدال نقره، وزن چهارم : سعیده وکیلی مدال برنز و وزن هشتم: مالکی مدال برنز را کسب کرد.

سرپرست، سرمربی و مربی نیز به ترتیب نسترن حسینی، نرگس حسینی و مهرو کمرانی بودند.

انتخاب مربی بسکتبال بانوان نظرآباد به عنوان سرپرست تیم البرز

مربی بسکتبال بانوان شهرستان نظرآباد به عنوان سرپرست تیم استان البرز در مسابقات کشوری انتخاب شد.

اکرم مدیری مربی با تجربه بسکتبال بانوان نظرآباد به عنوان سرپرست تیم استان البرز جهت اعزام به مسابقات منطقه 2 کشوری انتخاب شد.

این دوره از مسابقات به مدت چهار روز در استان قزوین برگزار شده است.

برگزاری مسابقات کشتی آزاد در نظرآباد

مسابقات انتخابی کشتی آزاد جهت اعزام به مسابقات استانی در شهرستان نظرآباد برگزار شد.

در این مسابقات که در رده های سنی نوجوانان ، جوانان ، بزرگسالان و درسالن شهدا نظرآباد انجام شد ،90 کشتی گیر وزن کشی کردند.

همچنین این ورزشکاران در شش دوره با برگزاری 140 مسابقه رقابتها را به پایان رساندند.

در پایان مسابقات توسط روستاکاری رئیس تربیت بدنی نظرآباد لوح و جوایز نفیسی به نفرات اول تا سوم اهدا شده است.