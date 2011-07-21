به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی دیدارهای انفرادی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز پنجشنبه در دهلی نو هند - محل برگزاری این مسابقات - برگزار شد.

نوجوانان پسر

در رده سنی نوجوانان و در بخش پسران 37 ورزشکار در 12 گروه دیدارهای انفرادی خود را برگزار می‌کنند. در پایان از هر گروه یک بازیکن به مرحله دوم و حذفی صعود می‌کند. گروه‌بندی پینگ‌پنگ‌بازان ایرانی در این بخش به شرح زیر است:

گروه 3 :

* علیرضا بیگدلی نمانیده قزاقستان

* علیرضا بیگدلی - نمانیده کره جنوبی

گروه 9 :

* حامد باشت باوی - نماینده هند

* حامد باشت باوی - نماینده سنگاپور

گروه 10 :

* سروش امیری نیا - نماینده کره جنوبی

* سروش امیری نیا نماینده هند

جوانان پسر

رقابت‎های انفرادی رده سنی جوانان پسر با حضور55 ورزشکار در قالب 16 گروه برگزار می‎شود. گروه‏بندی نمایندگان کشورمان دراین بخش به شرح زیر است:



گروه 4 :

* محمدعلی روئین تن - نماینده ژاپن

* محمدعلی روئین تن - نماینده سنگاپور

* محمدعلی روئین تن - نماینده ترکمنستان

گروه 8 :

* علیرضا ملارجبی - نماینده قزاقستان

* علیرضا ملارجبی - نماینده عراق

* علیرضا ملارجبی نماینده هند

گروه 10 :

* محمدامین حنطه - نماینده هنگ‎کنگ

* محمدامین حنطه - نماینده هند

گروه 12 :

* پوریا عمرانی - نماینده عراق

* پوریا عمرانی نماینده کره جنوبی

در پایان دیدارهای این بخش از گروه یک بازیکن راهی مرحله دوم و حذفی می‌شود.



جوانان دختر:

دیدارهای انفرادی جوانان در بخش دختران با حضور 53 ورزشکار در 16 گروه برگزار می‌شود و در پایان از هر گروه یک بازیکن به مرحله دوم و حذفی صعود می‌کند. گروه‌بندی نمایندگان کشورمان در این بخش به شرح زیر است:

گروه یک:

* زهرا نیاقی‎ها - نماینده تایلند

* زهرا نیاقی‎ها - نماینده کره جنوبی

* زهرا نیاقی‎ها - نماینده چین

گروه 2 :

* زهرا علوی - نماینده چین

* زهرا علوی - نماینده اردن

گروه 8 :

* سولماز محمدپور - نماینده ژاپن

* سولماز محمدپور - نماینده هنگ کنگ

گروه 12 :

* نوشین میرعلایی - نماینده ژاپن

* نوشین میرعلایی - نماینده هند

هفدهمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که از 29 تیرماه در دهلی نو آغاز شده است تا دوم مردادماه ادامه دارد. 185 بازیکن شرکت کننده در این رقابت‌ها دیدارهای انفرادی خود را از روز شنبه آغاز می‌کنند.