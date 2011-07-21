ایجاد فرهنگ سازی لازم برای تمایل به مصرف نان سبوسدار در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مکرمی ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه بهداشت سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اقدامات دانشگاه برای فرهنگ سازی در بین مردم برای استفاده از نان سبوس دار اظهارداشت: فضای عمومی جامعه برای بهره برداری استفاده ازنان سبوس دار آماده است و برای اجرایی شدن آن تنها مشکل بحث نظارتی است.

وی تصریح کرد: تنها دغدغه اصلی ما مجاب کردن نانوایها برای استفاده از آرد 18 درصد سبوس برای نانوایی‌های بربری و15 درصد سبوس برای نان سنگک وتافتون است.

مدیر نظارت برمواد غذائی وآشامیدنی وآرایشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام اینکه طبق آخرین جلسه با بازرگانی باید تکلیف ناظر بر استفاده از آرد سبوس‌دار مشخص شود افزود: فضای استان برای استفاده از نان سبوس دار مهیا است.

وی در مورد صدرو پروانه‌ های بهداشتی مواد غذایی در شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: مشکل اصلی در صدور پروانه‌های بهداشتی در شهرک‌های صنعتی عدم رعایت فاصله آلاینده‌ها تا کارخانه تولید مواد غذایی است.

مکرمی با انتقاد از برخی تولید کنندگان که بعد از ساخت و ساز برای صدور مجوز اقدام می‌کنند افزود: دانشگاه علوم پزشکی مازندران باید طبق ظوابط بهداشتی مجوز تولیدی صادر کند و راهکار آن این است که در هنگام ساخت و ساز نیز دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جریان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اشتباه برخی از دستگاهها سبب می‌شود که نگاههای عدم حمایت از سرمایه گذار متوجه دانشگاه علوم پزشکی شود افزود: دستگاههای صادر کننده مجوز تولیدات غذایی باید دغدغه بهداشتی ودرمانی دانشگاه را مد نظر قرار دهند.

این مسئول بهداشتی، خواستار ایجاد تغییرات در زون بندی‌های مکان‌های تولید غذایی در استان شد و افزود: در توسعه شهرک صنعتی باید هماهنگی مناسب برای زونبندی مواد غذایی وغیر غذایی انجام شود.

حمید رسولی زاده خواستار زون بندی به صورت مشخص در شهرک‌های صنعتی شد وافزود: در ایجاد شهرک‌های صنعتی باید زون بندی مشخص داشته باشیم.

معاون دامپزشکی مازندران در ادامه با اعلام اینکه واحدهای متقاضی ظوابط لازم برای زون بندی را ندارند بیان داشت: عدم زون بندی مشخص مشکلات بعدی عدم صدور مجوز را به دنبال دارد.

مدیر کل محیط زیست مازندران با اعلام اینکه خلاء زون بندی مشخص در مازندران وجود داشت خاطر نشان کرد: در طی دوسال اخیر زون بندی در شهرک های صنعتی مازندران رعایت می شود.