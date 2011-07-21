مشکل آب آشامیدنی شهر کوهسار ساوجبلاغ رفع شد

رئیس اداره آبفای کوهسار در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: مشکل قطعی های مکرر و افت شدید فشارآب آشامیدنی شهر کوهسار در شهرستان ساوجبلاغ برطرف شده است.

بهرام صادق کمالی ادامه داد: این کار با وارد مدار کردن یک حلقه چاه حفر شده جدید به عمق 200 متر و ظرفیت آبدهی 30 لیتر در ثانیه انجام شد.

وی عنوان کرد: برای انتقال آب ششمین چاه آب آشامیدنی شهر کوهساربه مخزن ذخیره آب این منطقه، شش هزار و 670 متر لوله گذاری شده است.

این مسئول یادآور شد: برای اجرای این طرح آبرسانی در مجموع 600 میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود:ظرفیت آبدهی شش چاه آب آشامیدنی شهر کوهسار با سه هزار و 200 مشترک، 120 لیتر در ثانیه و حجم مخازن ذخیره آب آن هزار و 700 متر مکعب است.

