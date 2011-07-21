توسعه صنایع غذایی در مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در جلسه فوق العاده کارگروه بهداشت درمان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: واحد‌هایی که امنیت غذای استان را دچار مشکل می‌کنند باید در نحوه تولیدات خود نگرش جدی ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: برای واحدهای صنعتی که فعالیت‌ آنان آسیب جدی به تولیدات غذایی در استان وارد می‌کند دو راه حل وجود دارد راه حل اول توقف فعالیت آسیب زا و راه حل دوم آن اختصاص زمین دیگری به واحد آسیب زا است.

معاون سیاسی امنیتی مازندران با اشاره به استقرار 38 شهرک صنعتی در مازندران بیان داشت: برنامه ریزی مشخصی برای تخصصی کردن شهرک‌های صنعتی در استان انجام شود.

وی با بیان اینکه شهرک تخصصی صنعتی در مازندران باید تشکیل شود افزود: مازندران در تولیدات صنایع غذایی جزو استانهای برتر است و دلیل خوبی برای تخصصی کردن و ایجاد شهرک صنایع غذایی در مازندران است.

وی با اعلام اینکه ایجاد شهرک تخصصی صنعتی در مازندران برای سرمایه‌گذار ایجاد انگیزه می‌کند افزود: باید بستر‌های لازم برای ایجاد شهرک تخصصی صنعتی در مازندران ایجاد شود.

معاون استاندار مازندران به اختصاص اعتباری از طرف شواری اطلاع رسانی دولت به دانشگاه علوم پزشکی مازندران اشاره کرد و یادآور شد: اعتبار اختصاصی امسال برای فرهنگ سازی در حوزه سلامت بسیار بیشتر از اعتباری است که در سنوات گذشته به این امر اختصاص یافت.

ابراهیمی به نقش تاثیرگذار رسانه‌ها در ایجاد فرهنگ سلامت اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها همه مشکلات و موانع برای ارتقای شهر سالم را به سمت مدیران نبرند بلکه بیشترین هدف خود آموزش همگانی برای ارتقاء فرهنگ سلامت را پایه‌ای اصلی برنامه‌های خود قرار دهند.

وی به اجرای طرحهای سالم سازی در دریا اشاره کرد و افزود: مردم برای ارتقاء سلامت باید آگاهی کافی داشته باشند.

وی افزود: به عنوان نمونه سطل های زباله‌ای که در کنار طرح دریا نصب شده خالی از آشغال است و این در حالی است که در حاشیه سواحل زباله‌ی زیادی انباشه است.

معاون استاندار مازندران با اشاره به زباله‌ای حاشیه جاده‌ها افزود: رسانه‌ها به همراه مدیران استان باید تلاش کنند نوع نگاه مردم را نسبت به آلودگی محیط زیست تغییر دهند.