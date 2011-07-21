6500 کودک ساوجبلاغی مشمول طرح غربالگری شنوایی سنجی هستند

حسین شاوردی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرح غربالگری شنوایی سنجی در ساوجبلاغ خبر داد و افزود: اجرای طرح غربالگری شنوایی سنجی ویژه کودکان یک تا سه سال در شهرستان ساوجبلاغ انجام می شود.

رئیس اداره بهزیستی ساوجبلاغ ادامه داد: در قالب اجرای این طرح شش هزار و 500 کودک یک تا سه سال این شهرستان مورد غربالگری قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: این طرح تا غربالگری همه کودکان این بازه سنی ادامه خواهد داشت.

این مسئول گفت: گروهی متشکل از دو کارشناس شنوایی سنج ازاداره بهزیستی و دستگاههای معاینه مجهز، بصورت نوبتی با استقرار در اداره بهزیستی ، مهدهای کودک و پایگاههای شهری و روستایی تعیین شده ساوجبلاغ این طرح را اجرا می کنند.

کودکان مشکوک به اختلالات شنوایی پس از تایید به پزشک معرفی می شوند

شاوردی ادامه داد: در قالب اجرای این طرح، کودکان مشکوک به اختلالات شنوایی ، پس از تایید کارشناس شنوایی سنج برای تشخیص دوباره و درمان به پزشکان متخصص معرفی می شوند.

وی گفت: با توجه به اینکه تشخیص اختلالات شنوایی در کودکان زیر سه سال و درمان آن از بروز مشکلات حاد شنوایی در دوران بزرگسالی پیشگیری می کند، اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مسئول افزود: والدین دارای کودکان یک تا سه سال برای اطلاع از جزئیات و نوبت بندی اجرای این طرح که بصورت رایگان هم اجرا می شود، می توانند با شماره تلفن 4222900-0262 اداره بهزیستی ساوجبلاغ تماس بگیرند.