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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

دوره آموزشی فرهنگ سازمانی در اوقاف مازندران برگزار شد

دوره آموزشی فرهنگ سازمانی در اوقاف مازندران برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: دوره آموزشی فرهنگ سازمانی با هدف آشنا شدن کارکنان ادارات اوقاف مازندران با فرهنگ سازمان در این اداره کل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد سینا از اساتید دانشگاه ظهر پنجشنبه در این دوره آموزشی، به آموزش فرهنگ سازمانی پرداخت.

وی گفت: برای بوجود آوردن فرهنگ سازمانی در ادارات و نهادها و دستگاه نیاز مبرم به آموزش است و از طریق آموزش بوده که در انسان باور بوجود می آید و این تبدیل به یک ارزش می شود.

وی با اشاره به انفجار اطلاعات در این عصر گفت: طلاعات از مقوله بسیار مهم هر دستگاه است که اگر این اطلاعات ساماندهی شده و دسته بندی نشود باعث ایجاد آشفتگی در ادارات و مدیریت خواهد شد و اگر بصورت منظم و سازماندهی شده باشد مورد استفاده قرار می گیرد و کمک کار مدیریت می شود.

این استاد دانشگاههای مازندران افزود: هوش هیجانی، اطلاعات، اندیشه انسانی، اخلاقیات، تجهیزات، منابع و امکانات و فناوری از عوامل اصلی در مدیریت و رهبری در سازمانها است که از سوی مدیران و مسئولان باید مورد توجه قرار گیرد.

سینا افزود: سازمانی می تواند به درجه تعالی برسد که مخاطب شناسی و تکریم ارباب رجوع از طریق روانشناسی مدیریت را در رأس امورات داشته باشد و برای تغییر رفتار ایجاد انگیزه کند و نیاز،امنیتف آسایشفمنزلت و کرامت انسانها را تأمین و حفظ کند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: برای رسیدن به اهداف سازمان اوقاف و امورخیریه و اجرای برنامه های سالانه و تحقق چشم انداز برنامه ها نیاز به آموزش، نظرسنجی و برآورده شدن انتظارات مخاطبان سازمان اوقاف و امورخیریه است که این امر در پیشبرد امورات بسیار مؤثر است.

حجت الاسلام سیف اله سهرابی، مدیر کل اوقاف و امورخیریه  مازندران اهداف برگزاری این جلسه را نهادینه سازی نظام تحول اداری بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه امور اداری، بهینه سازی نیروی انسانی، تربیت نیروهای متعهد و کارآمد نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای انسانی و گرامت انسانی،ایجاد زمینه رشد منابع انسانی و بهسازی و ارتقاء سطح دانش و تخصص و مهارتهای کارکنان است.

کد مطلب 1364095

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