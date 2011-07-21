40 درصد قبوض برق در استان مرکزی غیر حضوری پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل سرگردی عصر پنج شنبه در مضاحبه با خبرنگاران افزود: پرداخت قبوض به صورت غیرحضوری موجب سرعت و سهولت در پرداخت، کاهش مراجعات به بانکها و اتلاف وقت، افزایش ضریب اطمینان، قابلیت رهگیری و جلوگیری از قطع ناخواسته برق مشترکین می شود.

وی بیان کرد: بر اساس آمارهای موجود درسال 89 از مجموع کل مشترکین استان مرکزی، 25 درصد، قبوض خود را به صورت غیر حضوری پرداخت کردند.

سرگردی گفت: مشترکین برق استان می توانند با ارسال رمز قبض برق خود از طریق شماره تلفن همراه به سامانه پیام کوتاه این شرکت به شماره 30005121 صورتحساب برق مصرفی خود را پرداخت کنند.

