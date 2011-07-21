گیلان نیازمند فرودگاهی توسعه یافته است

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گیلان می تواند به جهت تنوع آب و هوایی در کشور، بستر خوبی برای حضور گردشگران داخلی و خارجی فراهم کند که تحقق این امر مستلزم داشتن فرودگاه ایده آل برای جذب گردشگران و سرمایه گذاران است به همین خاطر نقش فرودگاه سردار جنگل رشت در این کار بی بدیل خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه همه جانبه در گیلان مستلزم نگاه ویژه به زیرساخت های توسعه ای استان است، اظهارداشت: حمل و نقل هوایی یکی از این زیرساخت هاست و فرودگاه سردار جنگل رشت از این حیث برای گیلان اهمیت ویژه ای دارد.



مدیرکل فرودگاه گیلان ادامه داد: توسعه زیربنایی و ارتقای تجهیزات فنی و خدماتی فرودگاه بین المللی رشت به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار استان ضرورتی اجتناب ناپذیراست.

426 نفر در فرودگاه رشت از خدمات بیمه ای بهره مند شدند

مسئول امور کارکنان فرودگاه رشت گفت: طی قرارداد با شرکت بیمه ایران در یک سال اخیر و با اجرای برخی راهکارها به 426 نفر خدمات بیمه ای ارائه شده است.

مریم دانافر در گفتگو با خبرنگار مهر به نحوه پرداخت هزینه ها اشاره کرد و افزود: اسناد هزینه پزشکی ماهیانه در دو نوبت از کارکنان دریافت و به شرکت بیمه ایران ارسال می شد که این امر موجب تسریع بخشیدن درپرداخت به موقع هزینه بیمه شدگان شده است.

وی عنوان کرد: هزینه پزشکی بیمه شدگان از طریق بانک سامان به حساب آنها پرداخت و به روش ارسال پیام و اطلاع رسانی از طریق سیستم اتوماسیون برید در هر مرحله به کارکنان اعلام می شد که موجب صرفه جویی در زمان و عدم تردد افراد شاغل و بازشسته به واحد بیمه فرودگاه رشت شده است.

مسئول امور کارکنان فرودگاه رشت همچنین به آمار بیمه شدگان تکمیل درمان، عمر و حوادث فرودگاه رشت اشاره کرد و گفت: خدمات بیمه تکمیلی در یکسال اخیر به هشتاد و سه نفر بیمه شده اصلی، چهل و سه نفر بازنشسته و 9 نفراز موظفین که در مجموع 426 نفر را شامل می شود، ارائه شده است.

وی در ادامه ضمن تشکر از " رزا ربانی " نماینده و کارشناس امور بیمه فرودگاه رشت، از مدیرکل و کارکنان فرودگاه گیلان خواست با ارائه راهکارهای بهتر و سازنده به واحد امور بیمه ای فرودگاه رشت، گامهای مؤثری در اجرای بهینه بیمه شدگان برداشته شود.