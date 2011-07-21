برپایی جلسات ترتیل خوانی قرآن در بقاع شاخص مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی بعد از ظهرپنجشنبه در جلسه برنامه ریزی ماه رمضان در ساری افزود: قرآن کتاب انسان سازی، هادی بشر و اداره کننده همة جوانب زندگی و نیازهای بشری بوده چرا که قرآن در بر دارندة مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی و امور دنیا و آخرت است.

وی اظهار داشت: قرآن کتابی است ضد ظلم و ستم و محرک و بیدار کنندة انسانها و موجب پرخاش علیه ستمگران استحیات و مجد مسلمانان در گذشته مرهون عمل به قرآن بوده و درماندگی و سستی امروز آنها در مهجوریت این کتاب آسمانی است.

وی گفت: برگزاری محافل قرآنی همچون سالهای گذشته با قوت و توأم با اقبال عامه مردم قرآن دوست برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم ترتیل خوانی در بقاع شاخص مازندران از جمله امامزاده عباس (ع) ساری، امامزاده ابراهیم آمل (ع)، امامزاده قاسم(ع) بابل بصورت متمرکز استانی و دیگر بقاع شاخص استان با حضور عامه مردم بویژه عاشقان به قرآن کریم و اصحاب وقف و بقاع متبرکه به صورت روزانه برگزار می شود.

سهرابی ادامه داد: در این جلسات هر روز از ماه مبارک رمضان طبق برنامه زمان بندی شده در یک ساعت مشخص قاریان و حافظان مشهور استان یک جزء از قرآن کریم را تلاوت می کنند و تا پایان مبارک در هر بقعه یک ختم قرآن صورت می گیرد.

مدیر کل اوقاف مازندران اضافه کرد: این مراسمات به منظور توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی در سطح جامعه اسلامی، ترویج فرهنگ غنی قرآنی و معارف دینی در سطح جامعه و با هدف ایجاد و تقویت شور و انگیزه قرآنی در میان عموم مردم، بالا بردن سطح کیفی تلاوت قراء ویژه با استفاده از تجربیات و تخصص قاریان برجسته مصری، معطر کردن فضای قرآنی کشور به عطر تلاوت و صوت قرآن کریم، ترویج هنر قرائت قرآن و ترویج نغمه های دینی و الهی، ترویج فرهنگ قرآن خوانی و استماع قرائت قرآن کریم در میان عموم مردم و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی برگزار می شود.