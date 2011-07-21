  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

سهرابی خبر داد:

برپایی جلسات ترتیل خوانی قرآن در بقاع شاخص مازندران

برپایی جلسات ترتیل خوانی قرآن در بقاع شاخص مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، در بقاع شاخص مازندران جلسات ترتیل خوانی قرآن کریم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی بعد از ظهرپنجشنبه در جلسه برنامه ریزی ماه رمضان در ساری افزود: قرآن کتاب انسان سازی، هادی بشر و اداره کننده همة جوانب زندگی و نیازهای بشری بوده چرا که قرآن در بر دارندة مسائل فردی، اجتماعی، سیاسی و امور دنیا و آخرت است.

وی اظهار داشت: قرآن کتابی است ضد ظلم و ستم و محرک و بیدار کنندة انسانها و موجب پرخاش علیه ستمگران استحیات و مجد مسلمانان در گذشته مرهون عمل به قرآن بوده و درماندگی و سستی امروز آنها در مهجوریت این کتاب آسمانی است.

وی گفت: برگزاری محافل قرآنی همچون سالهای گذشته با قوت و توأم با اقبال عامه مردم قرآن دوست برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم ترتیل خوانی در بقاع شاخص مازندران از جمله امامزاده عباس (ع) ساری،  امامزاده ابراهیم آمل (ع)، امامزاده قاسم(ع) بابل بصورت متمرکز استانی و دیگر بقاع شاخص استان با حضور عامه مردم بویژه عاشقان به قرآن کریم و اصحاب وقف و بقاع متبرکه به صورت روزانه برگزار می  شود.

سهرابی ادامه داد: در این جلسات هر روز از ماه مبارک رمضان طبق برنامه زمان بندی شده در یک ساعت مشخص قاریان و حافظان مشهور استان یک جزء از قرآن کریم را تلاوت می کنند و تا پایان مبارک در هر بقعه یک ختم قرآن صورت می گیرد.

مدیر کل اوقاف مازندران اضافه کرد: این مراسمات به منظور توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی در سطح جامعه اسلامی، ترویج فرهنگ غنی قرآنی و معارف دینی در سطح جامعه و با هدف ایجاد و تقویت شور و انگیزه قرآنی در میان عموم مردم، بالا بردن سطح کیفی تلاوت قراء ویژه با استفاده از تجربیات و تخصص قاریان برجسته مصری، معطر کردن فضای قرآنی کشور به عطر تلاوت و صوت قرآن کریم، ترویج هنر قرائت قرآن و ترویج نغمه های دینی و الهی، ترویج فرهنگ قرآن خوانی و استماع قرائت قرآن کریم در میان عموم مردم و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی برگزار می شود.

کد مطلب 1364099

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها