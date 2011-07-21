کامرون شرایط خوبی ندارد/جزئیات رسواییها در انگلیس هنوز فاش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "گرهارد دانمن" رئیس مرکز بررسی های بریتانیا در برلین در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" درباره تاثیر رسوایی مطبوعات وابسته به "رابرت مرداک" در انگلیس و شنود مکالمات شهروندان انگلیسی بر موجودیت سیاسی دیوید کامرون اظهار داشت : این طور به نظر می رسد که شرایط برای کامرون خوب نیست. ما هنوز همه چیز را نمی دانیم. در روزهای اخیر مردم انگلیس چیزهایی را تجربه کردند که قبلا به سختی قابل تصور بود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هنوز می تواند اتفاقات غافلگیرانه دیگری در انتظار شهروندان بریتانیایی باشد، افزود: خطرناک ترین وضعیت برای کامرون زمانی اتفاق خواهد افتاد که جزئیات دیگری درباره حوادث اخیر انگلیس آشکار شود.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه ارتباط بین جهان مطبوعات و سیاست در انگلیس موضوع تازه ای نیست، خاطر نشان کرد: ارتباط و نفوذ غول رسانه ای انگلیس "رابرت مرداک" روی شخصیتهای مهم سیاست انگلیس یک تاریخچه طولانی دارد. تونی بلر در زمان خود این ارتباط را محکم تر کرد. به گونه ای که بخشی از موفقیت انتخاباتی او در سال 1997 مربوط به ارتباط وی با مطبوعات مهم انگلیسی بود.

وی افزود: پشت مرداک یک امپریالیست مطبوعاتی واقعی نهفته است. وی مالک بسیاری از نشریات مهم و فرستنده های تلویزیونی در انگلیس است. به عنوان یک سیاستمدار هیچ کس نمی توانست چنین شخصیتی را در نظر نگیرد.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو درباره تاثیر این رسوایی روی روابط بین سیاست و مطبوعات اظهار داشت : این رسوایی به دنبال رسوایی مالی برخی از نمایندگان پارلمان انگلیس رخ داد و این رسوایی یکبار دیگر به اعتبار سیاستمداران، مطبوعات و پلیس این کشور لطمه زد.

