البرز دومین استان پرتراکم کشور است/356 نفر در هر کیلومتر مربع

به گزارش خبرنگار مهر، طه نورللهی امروز پنج شنبه در نخستین گردهمایی توجیهی سرشماری سال 90مدیران ارشد استان البرز در استانداری ضمن بیان ان مطلب گفت: تحولات جمعیتی کرج قابل تصور نبوده به نحوی که اکنون تراکم جمعیتی این استان در هرکیلومتر مربع 356نفر است در حالی که در کل کشور این تراکم در هر متر مربع به 43 نفر می رسد.

وی افزود: همین امر البرز را در رتبه دوم استان های با تراکم جمعیتی بالا قرار داده است.

وی با اشاره به تراکم 784 نفر در یک کیلومتر مربع در تهران گفت: این تراکم در شهرستان کرج به 347 نفر می رسد.



نوراللهی تاکید کرد: 84 درصد از جمعیت البرز در شهرستان کرج ساکنند که نشان از رشد نامتعارف جمعیت این شهر دارد.

وی ادامه داد: تحولات جمعیتی 50 سال اخیر، کرج را که زمانی آبادی کوچکی بود به کلانشهر امروز بدل کرده است.

وی اضافه کرد:هم اکنون 70 درصد جمعیت کل کشور در سنین بین 15 تا 64 سال قرار دارند که سن کار است و این میزان در استان البرز 61 درصد است.

دو درصد البرزنشینان سالمند هستند

دبیر ستاد سرشماری کشور جمعیت سالمند البرز را فقط 2 درصد عنوان کرد و گفت: 37 درصد جمعیت استان نیز در رده سنی صفر تا 14 ساله به عبارتی لازم التعلیم هستند.

نوراللهی نابودی بسیاری از روستاهای البرز را متاثر از رشد ناموزون جمعیت این استان ذکر کرد و گفت: امروز روستاهای کرج به شدت موقعیت خود را از دست داده و کارگاههای صنعتی جایگزین آن شده است.

این مسئول همچنین ریشه بسیاری از مشکلات امروز را در بی توجهی و عدم کنترل موالید در دهه 60 برشمرد.

وی، رشد جمعیت کرج را از متوسط رشد کشوری بالاتر ارزیابی کرد و اظهار داشت: این امر متاثر از مهاجرت و همچنین سرریز جمعیت کلانشهر تهران است به طوری که جمعیت امروز این شهر بالغ بر دو میلیون نفر تخمین زده می شود.

وی تعداد نقاط شهری کرج در سال 1335 را فقط یک نقطه برشمرد و افزود: امروز این تعداد به 16 نقطه شهری رسیده است که نشان از گستردگی جمعیت این منطقه دارد.

دبیرستاد سرشماری کشور، سهم جمعیت البرز را در سال 1335 تنها 6/. درصد کل کشور عنوان کرد و گفت: در سال 1390 با افزایش 5 برابری به حدود 3 درصد رسیده است.

نوراللهی همچنین شهرستانهای استان را شامل ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد، هشتگرد و کرج عنوان کرد.