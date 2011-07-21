7 طرح بزرگ صنعتی امسال در کرمان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در آیین ثبت جهانی باغ شاهزاده ماهان و پس از افتتاح طرح تولید کنسانتره سنگ آهن گل گهر سیرجان و خط تولید لوله مسی شیاردار در مس شهید باهنر مهدی غضنفری گفت: این طرحها تاکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند که امیدواریم تا پایان سال جاری هفت طرح از این تعداد را افتتاح کنیم.

وی در ادامه به پروژه های افتتاح شده در کرمان اشاره و اظهار کرد: پروژه های مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی اولین حلقه کار صنعتی هستند و از این رو جای خوشحالی دارد که طرحهای افتتاح شده در گل گهر و مس شهید باهنر کرمان مربوط به این حوزه هستند.

وی با بیان اینکه 30 درصد ارزش بورس کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است ادامه داد: با سرمایه گذاری خوبی که در این زمینه در این چند سال اخیر انجام شده می توانیم هم در حوزه صادرات و هم اشتغال و ارزش افزوده موفق عمل کنیم.

غضنفری در ادامه به مقایسه رتبه کشور در بخش معدن و صنایع معدنی در سال 84 و هم اکنون پرداخت و گفت: پیش از این در سیمان رتبه 14 جهانی به ایران تعلق داشت که در حال حاضر این عدد به 9 رسیده است.

وی افزود: در زمینه تولید مس کاتدی هم در سال 84 رتبه جهانی ما 22 بوده که الان این رتبه به 18 ارتقاء یافته است.

وی از صعود رتبه کشور در زمینه تولید سنگ آهن هم خبر داد و گفت: در سال 84 در این خصوص رتبه 13 را داشتیم که الان این عدد به 10 رسیده است.

غضنفری از صعود رتبه ایران در زمینه آلومینیوم، سنگهای تزیینی و ساختمانی هم خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه اکتشاف، استخراج، فرآوری و بهره برداری اقدامات بسیار گسترده ای انجام شده اظهار کرد: به عنوان نمونه در زمینه تولید فولاد خام در سال 84 تولید ما 10 میلیون تن بوده که در حال حاضر به 20 میلیون تن رسیده است.

وی افزود: در زمینه تولید مواد معدنی هم در حالی که در سال 84 ظرفیت ما 150 میلیون تن در سال بوده این عدد به 258 میلیون تن در سال رسیده است.

وی گفت: این نشان می دهد که ظرفیتهای ما دو برابر و در جهان رتبه های خوبی را از آنِِ خود کرده ایم.

غضنفری اظهار کرد: طی دولت نهم و دهم در بخش معدن و صنایع معدنی 78 طرح اجرا و راه اندازی شده است.

سرپرست وزارت صنایع و معادن همچنین بیان داشت: در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کار تولید در اولویت اول ما قرار دارد.

غضنفری افزود: هدف ما صادرات بوده و تجارت هم محرک تولید است.

وی همچنین از رسانه ها خواست تا در اطلاع رسانی در زمینه افتتاح پروژه ها فعال تر عمل کنند زیرا آگاه شدن مردم از چنین اقداماتی روحیه نشاط و امیدواری را در جامعه ترویج می دهد.



