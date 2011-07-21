خانه مطبوعات ایران در رکود کامل است / اقداماتی در حد شعار و وعده!

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه حامد احمدی که مدیر مسئول روزنامه آفتاب لرستان نیز هست ، خطاب به محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:" احتراما، همان گونه که مستحضرید، پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران در بندر عباس (آذر ماه سال 88) این تشکل تازه تاسیس به گرمی در قول و عمل مورد پذیرش و حمایت بخش های مختلف حاکمیتی و خانه های مطبوعات استانها قرار گرفت اما بدلیل سوء مدیریت، فرصت ها یکی پس از دیگری زایل و "هزینه فرصت های از دست رفته" سنگینی به این تشکل وارد شد. به نحوی که اکنون خانه مطبوعات عملا تعطیل می باشد و برغم گذشت 19 ماه از آغاز فعالیت هیات مدیره، چیزی در چنته عملکرد آن وجود ندارد.

جناب آقای محمدزاده به استحضار می رساند، قریب شش ماه است که جلسات هیات مدیره "خانه" تشکیل نشده، خزانه دار آن به علت آنچه وی عدم اطلاع از مسایل مالی خانه عنوان کرده، استعفا داده، دفتر استیجاری خانه قبل از اتمام زمان قرارداد بدون اطلاع هیئت مدیره، تحویل موجر شده و کسی از محل جدید دفتر و اینکه وجود دارد یا خیر بی خبر است و ...این در حالی است که رئیس محترم هیئت مدیره خانه در مصاحبه اخیر خود فرموده اند که "خانه مطبوعات ایران مطابق با سیاست های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تقویت تشکل های صنفی با قوت به فعالیت خود ادامه می دهد." سوال این است، واقعا این چنین است و خانه با قوت و مطابق سیاست های وزارتخانه فعالیت می کند؟!

آقای ابراهیمی در بخش دیگری از مصاحبه خود گفته اند:" ... ساماندهی وضعیت خانه‌های مطبوعات استان‌ها مطابق با اساسنامه خانه مطبوعات، پیگیری و ارتقای وضعیت رفاهی و معیشتی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی، تمهید و بسترسازی مناسب جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی، ایجاد تعامل مثبت، وفاق و همدلی میان اعضای خانه‌های مطبوعات و ادارات کل ارشاد استان‌ها از جمله موارد در دستور کار خانه مطبوعات ایران بوده است."

ایشان "تدوین سند چشم انداز خانه های مطبوعات کشور" را از اهداف خانه برشمرده و گفته اند: پیش از این سیستم خانه مطبوعات استان‌ها دچار تشتت و سردرگمی بود که با تلاش‌های صورت گرفته و با ساماندهی خانه‌های مطبوعات، هم‌اکنون در اکثر استان‌های کشور خانه‌های مطبوعات استان‌ها به‌صورت منسجم تشکیل شده و در مکان‌هایی مجزا مشغول به فعالیت هستند."

و نیز تصریح کرده اند: "پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و مطبوعات نیز به‌صورت جدی و متعهدانه در دستور کار خانه مطبوعات ایران قرار دارد."

جناب آقای محمدزاده، به طور قاطع اعلام می نماییم که ساماندهی خانه های مطبوعات استانها، تعامل خانه های مطبوعات با ادارات ارشاد، تدوین سند چشم انداز خانه های مطبوعات و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و مطبوعات، متاسفانه هرگز در دستور کار جلسات هیئت مدیره خانه مطبوعات قرار نگرفته و برخلاف اظهارات آقای رئیس، حتی یک مصوبه در این زمینه ها در صورت جلسات هیئت مدیره وجود ندارد!

در خصوص ارتقای وضعیت رفاهی و معیشتی خبرنگاران نیز جز چند مصاحبه که حاوی چند وعده است و اقدامات مدیر عامل محترم که البته هنوز به ثمر ننشسته، اتفاقی به وقوع نپیوسته و ما به عنوان بخشی از هیئت مدیره از ارائه خدمات رفاهی حتی به یک خبرنگار بی اطلاع هستیم.

درباره خدمات آموزشی هم باید یاد آور شد، طرحی توسط نایب رئیس محترم هیئت مدیره تهیه و مطالعاتی توسط آقای موسوی، عضو محترم هیئت مدیره صورت گرفت، اما عملا هیچ اقدام آموزشی نیز در خانه انجام نشده است! با این توصیف آیا می توان گفت که خانه مطبوعات ایران همچنان با قوت فعالیت خود را ادامه می دهد؟

جناب آقای محمد زاده، در حال حاضر خانه مطبوعات ایران تنها عنوان بزرگی است که اعتبار آن از خانه های مطبوعات استانها ناشی می شود، اما این عنوان نه در ساختار خانه و در چارچوب اساسنامه که توسط بعضی، مورد استفاده قرار می گیرد: " مصداق مشت نمونه خروار" می توان به بیانیه منتشر شده در مورخه 28/4/90 درباره اعطای مجوز روزنامه به استانها از جمله به استان ایلام و شخص ایشان، اشاره کرد. خوب است بررسی شود این بیانیه در کدام جلسه تصویب و یا مطابق کدام مصوبه هیئت مدیره صادر شده است؟ باید پرسید آقای ابراهیمی با کدام مجوز به تنهایی به جای جمع تصمیم می گیرد و اقدام می کند؟ مشکل خانه، خود سری بعضی و بی اعتنایی آنان به هیئت مدیره و تذکرات بازرسان است.

جناب آقای محمدزاده، به نظر، تنها دو راه پیش روی ما قرار دارد، اول آنکه جنابعالی لطف نموده با تقاضای بازرس خانه مطبوعات ایران شخصا آنگونه که صلاح می دانید به این وضعیت سر و سامان دهید که بی تردید برای ما تصمیم و تدبیر شما فصل الخطاب خواهد بود.

راه دوم درصورت عدم تحقق راه نخست، تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و برگزاری انتخابات مجدد می باشد و بدیهی است تا آن موقع از هر اقدام و پیامدهای آن به اسم خانه مطبوعات ایران تبری جسته و در قبال آن سلب مسئولیت می نماییم.

در پایان ضمن تشکر از عنایت جنابعالی به سهم خود از همه کسانی که برای شکل گیری و موفقیت خانه مطبوعات ایران بذل محبت نموده اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نمائیم."