گیلان رتبه دوم کشوری هدفمند سازی یارانه ها در حوزه سوخت را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در متن تقدیرنامه " مهدی سعادتی " چنین آمده است: جمع بندی عملکرد استانهای کشوردر اجرای مصوبات و نظارت موثر و کارآمد درحوزه حمل و نقل و سوخت حاکی از احراز مقام دوم کشوردر راستای تحقق اهداف عالیه دولت خدمتگزار در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه هاست.



وی در ادامه مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام و ابرازامیدواری کرد: در سایه توجهات حضرت حق در تحقق سیاست ها و اهداف تعیین شده و ارتقای سطح استان همچنان اهتمام لازم را معمول دارید.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اهمییت و ضرورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: اجرای این قانون موجب ارتقاء شاخص های اقتصادی در کشور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هدفمندی یارانه تحولی بزرگ و انقلابی اقتصادی برای دست یافتن به قله رفیع اقتصادی، عدالت اجتماعی، رفاه، امنیت اجتماعی و بهره وری است.



سعادتی ادامه داد: این قانون مدیریت صحیح زندگی، صرفه جویی منابع، جلوگیری از هدر روی ثروت، سرمایه ها، منابع و حرکت دادن آن به سمت تولید، درآمد و اشتغال است.

وی تصریح کرد: دولت در هفت محور اساسی نظام مالیایت، بهره وری، نظام گمرکی، اصلاح ارزش پول ملی، نظام تولید، نظام بانکی و هدفمند سازی یارانه ها که اصلی ترین و عمده ترین آنهاست برای ایجاد تحول و دگرگونی اساسی اقتصادی گام برداشته است.