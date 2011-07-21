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۳۰ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

گیلان رتبه دوم کشوری هدفمند سازی یارانه ها در حوزه سوخت را کسب کرد

گیلان رتبه دوم کشوری هدفمند سازی یارانه ها در حوزه سوخت را کسب کرد

رشت - خبرگزای مهر: استاندار گیلان با ارسال تقدیر نامه به مدیر کل پایانه های استان در خصوص اجرایی کردن قانون هدفمند سازی یارانه ها در حوزه حمل و نقل و سوخت که منجر به کسب رتبه دوم کشوری استان در این راستا شد، قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در متن تقدیرنامه " مهدی سعادتی " چنین آمده است: جمع بندی عملکرد استانهای کشوردر اجرای  مصوبات و نظارت موثر و کارآمد درحوزه حمل و نقل و سوخت حاکی از احراز مقام دوم کشوردر راستای تحقق اهداف عالیه دولت خدمتگزار در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه هاست.

وی در ادامه مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام و ابرازامیدواری کرد: در سایه توجهات حضرت حق در تحقق سیاست ها و اهداف تعیین شده و ارتقای سطح استان همچنان اهتمام لازم را معمول دارید.
 
استاندار گیلان همچنین با اشاره به اهمییت و ضرورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: اجرای این قانون موجب ارتقاء شاخص های اقتصادی در کشور خواهد شد. 
 
وی خاطرنشان کرد: هدفمندی یارانه تحولی بزرگ و انقلابی اقتصادی برای دست یافتن به قله رفیع اقتصادی، عدالت اجتماعی، رفاه، امنیت اجتماعی و بهره وری است.
  
سعادتی ادامه داد: این قانون مدیریت صحیح زندگی، صرفه جویی منابع، جلوگیری از هدر روی ثروت، سرمایه ها، منابع و حرکت دادن آن به سمت تولید، درآمد و اشتغال است.
 
وی تصریح کرد: دولت در هفت محور اساسی نظام مالیایت، بهره وری، نظام گمرکی، اصلاح ارزش پول ملی، نظام تولید، نظام بانکی و هدفمند سازی یارانه ها که اصلی ترین و عمده ترین آنهاست برای ایجاد تحول و دگرگونی اساسی اقتصادی گام برداشته است.
کد مطلب 1364112

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