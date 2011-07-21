5600 واحد مسکن در لرستان آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای مسکن استان لرستان در سخنانی با اشاره به روند کار مسکن مهر استان لرستان اظهار داشت: سهیمه استان لرستان در زمینه ساخت مسکن مهر 35 هزار واحد بوده که علاوه بر این رقم حدود سه هزار و 500 واحد مسکن مهر پروژه دولتی و خودمالک نیز به آن اضافه شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کار پی سازی بیش از 25 هزار واحد مسکن مهر در استان لرستان به اتمام رسیده است بیان داشت: همچنین کار اسکلت سازی 18 هزار واحد مسکن مهر در استان نیز انجام شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به اینکه کار سقف سازی 14 هزار واحد مسکن مهر نیز انجام شده است، ادامه داد: در حال حاضر کار سفت کاری بیش از 11 هزار واحد و کار نازک کاری شش هزار واحد در استان لرستان نیز به اتمام رسیده است.

ملکی یادآور شد: در حال حاضر بیش از پنج هزار و 602 واحد مسکن مهر در استان لرستان قابل بهره برداری است.

وی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در زمینه مسکن مهر استان لرستان ادامه داد: تا کنون بیش از 310 میلیارد تومان تسهیلات در این راستا پرداخت شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر کار ساخت مسکن مهر در لرستان مطلوب است یادآور شد: در حال حاضر عمده کارگاههای مربوط به مسکن مهر در لرستان فعال هستند.

ملکی با تاکید بر همکاری بانکهای عامل در راستای اجرای پروژه های مسکن مهر در استان لرستان عنوان کرد: با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی روز به روز در حال گران شدن است ما از بانکهای عامل انتظار داریم که پرداخت تسهیلات در این زمینه شتاب بیشتری بگیرد.

وی بیان داشت: به عنوان مثال ما در بعضی از شهرستانها بیش از آنکه تسهیلات دریافت کرده باشیم پیشرفت کاری داشته ایم.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به پروژه های جدید خودمالکین و دولتی در استان لرستان یادآور شد: ما در این زمینه بیش از 25 میلیارد تومان اعتبار جذب کرده ایم.

ملکی ادامه داد: همچنین از سرجمع اعتبارات کل کشور نیز ما توانستیم 10 میلیون تومان بین واحد های مسکن مهر در کل شهرستانهای استان توزیع کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر همکاری بیشتر اداره کل ثبت اسناد استان لرستان در راستای صدور سند واحد های مسکن مهر عنوان کرد: اداره کل ثبت اسناد باید قبل از شروع قسط بندی واحدهای مسکن مهر اقدام به صدور سند این واحد کند.