پروژه های آب و فاضلاب مسکن مهر لرستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اکبریان ظهر پنج شنبه در جلسه شورای مسکن استان لرستان در سخنانی با اشاره به روند احداث زیرساختهای آب و فاضلاب در پروژه های مسکن مهر استان لرستان اظهار داشت: شهرهای الشتر، الیگودرز، ازنا و دورود زیرساختهای آب و فاضلاب، شبکه های توزیع و خطوط انتقال آنها به طور کامل انجام شده است.

وی با بیان اینکه همچنین زیرساختهای آب و فاضلاب دو شهرستان پلدختر و کوهدشت نیز دارای 85 درصد پیشرفت فیزیکی است ادامه داد: کار احداث خطوط اصلی سایت شماره یک مسکن مهر شهرستان خرم آباد نیز دارای 85 درصد پیشرفت فیزیکی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآور شد: همچنین طراحی های سایت شماره دو مسکن مهر خرم آباد انجام شده و تنها مشکل ما در این سایت افزایش قیمت لوله های پلی اتیلن است که 40 تا 80 درصد افزایش یافته است.

اکبریان افزود: همچنین کار طراحی زیرساختهای آب و فاضلاب، شبکه های توزیع و خطوط انتقال مسکن مهر شهرستان نورآباد نیز ابلاغ شده و طرح آن برای اجرا تحویل مشاور داده شده است.

وی با اشاره به مشکلات مالی در زمینه ایجاد زیرساختهای آب و فاضلاب واحدهای مسکن مهر استان لرستان ادامه داد: متاسفانه شرکت آب و فاضلاب استان در این زمینه مشکلات فراوانی دارد به طوری که تا کنون بیش از 18 میلیارد تومان صرف ایجاد زیرساختها در واحدهای مسکن مهر کرده در حالیکه تنها 10.5 میلیارد آن جذب شده است.